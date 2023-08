Mps, semestrale oltre le attese: utile a 619 milioni

SIENA

Un utile netto nei primi sei mesi di 619 milioni di euro, 6 milioni in meno di Banco Bpm, terza banca italiana. Un patrimonio netto di 8,5 miliardi di euro, il Cet1 salito al 15,9%, 500 punti base sopra la soglia critica dei requisiti europei. Rn rapporto costiricavi sceso al 49%, da quota 69% del 2022, grazie all’esodo incentivato di 4.125 dipendenti dal primo dicembre. Nell’illustrare il bilancio semestrale di Banca Mps, l’ad Luigi Lovaglio ha messo l’accento "sulla capacità della banca di resistere a qualsiasi scenario avverso". Perfino all’ipotesi remotissima di un divorzio con Axa nella joint venture di bancassurance. "Non prendiamo in considerazione l’ipotesi di riacquisto delle quote – ha replicato Lovaglio agli analisti – ma riteniamo che anche questa opzione sia facilmente riassorbibile dalla nostra banca". Per la cronaca il riacquisto costerebbe più di un miliardo, per restituire a Mps il controllo del business delle polizze e trovare altri partner per il prossimo risiko finanziario.

Ma per ora il Monte dei Paschi balla da solo. Lovaglio è sicuro di superare il miliardo di euro di utile netto a fine 2023, di poter ridare dividendi agli azionisti a partire dall’utile 2024. Ha ceduto altri 230 milioni di crediti dubbi, la raccolta complessiva è cresciuta, il margine di interesse è salito a 1.083 milioni. "La disciplina dei costi resta al centro della nostra strategia – ha concluso l’ad – e confermerà i risultati operativi anche quando i margini di interesse caleranno". In Borsa il titolo Mps ha chiuso a + 3,3%, dopo aver toccato +6,2.

Pino Di Blasio