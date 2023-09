Mps, rumors di cessione dell’8%. E il titolo scivola a Piazza Affari

Le parole sono pietre. Nel caso del Monte dei Paschi sono sassi lanciati per frenare il volo del titolo in Borsa. Appena l’azione Banca Mps supera quota 2,70 euro, dichiarazioni improvvide di qualche ministro, indiscrezioni di stampa, mezze verità degli analisti, fanno ripartire la corsa alle vendite a Piazza Affari. In due giorni, dopo annunci di accelerazioni governative sulla vendita dell’8% delle azioni in mano al Tesoro e la scelta dell’advisor Equita, il titolo ha perso oltre il 10% del valore. Solo ieri ha ceduto il 6,6% e ha chiuso a 2,39 euro. E la capitalizzazione è appena sopra i 3 miliardi, dopo aver perso 300 milioni di euro in 48 ore.

"Non abbiamo necessità di fare cassa subito – ha chiarito il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al termine del Cdm di ieri – L’obiettivo è di fare politica industriale. Mps può rappresentare una leva per costituire un polo forte. Quindi le valutazioni che farà il ministero dell’Economia e il ministro saranno nell’interesse della banca e dei suoi azionisti, in particolare quelli che hanno partecipato a questa grande operazione di successo italiano".

L’ad Luigi Lovaglio si sforza di mantenere dritta la barra in mezzo ad acque tempestose. In un’intervista a Class Cnbc ha ribadito che "il compito del management è far emergere ancor di pìù il valore della banca. Il resto è un tema che riguarda l’azionista. Il ministero dell’Economia, riguardo all’ultimo investimento sull’aumento di capitale, sta guadagnando come guadagnano tutti gli azionisti".

Lovaglio è il solo che parla di banca mentre il resto del mondo guarda solo alla Borsa. "La stima sulla tassa degli extraprofitti per il Monte si aggira sui 120 milioni di euro – ha detto ancora l’ad –. La scelta di accantonare una somma di 2,5 volte più grande a capitale appare la più logica. Ma sarà il cda a decidere. Confermiamo l’intenzione di anticipare il dividendo di un anno, pagandolo sull’utile 2024". L’ad ha ribadito che il Monte "ha un grande potenziale, ha i fondamentali a posto e resta l’unica banca commerciale italiana". Ma sono parole che non riescono a bucare la cortina fumogena di dichiarazioni sul futuro. Il dibattito è tra statalisti e privatisti. Lando Maria Sileoni, leader Fabi, si iscrive al primo gruppo: "Il Monte ha le carte in regola per poter restare sola ancora a lungo e rappresentare il punto di partenza per la realizzazione del terzo polo".