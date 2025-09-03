Mps ritocca al rialzo su Mediobanca. Nell’offerta altri 732 milioni di euro

L’ultimo assalto ha le sembianze di un assegno da 732 milioni (circa) firmato da Luigi Lovaglio, ad di Banca Mps, l’atteso cash a supporto dell’Offerta pubblica di scambio promossa su Mediobanca, quantificato in 0,9 euro per ogni azione corrisposta. "L’incremento rappresenta un’ulteriore e concreta testimonianza del valore industriale dell’operazione e dell’attenzione nei confronti del mercato", annota il consiglio di amministrazione dell’istituto di credito senese, guidato dal presidente Nicola Maione, che ieri mattina ha reso noto quanto approvato lunedì sera, quando è stato deciso di sferrare il colpo con ogni probabilità risolutivo nella partita con Piazzetta Cuccia. Da parte sua, Mediobanca riunirà giovedì il proprio cda per valutare la nuova offerta di Mps, in una partita diventata sempre più complicata per Alberto Nagel.

Già ieri, dopo l’annuncio del rilancio di Rocca Salimbeni, sono filtrate le adesioni della famiglia Tortora (1,1%), Enpam (2%) e della famiglia Benetton (2%). La quota minima per considerare conclusa l’operazione, fissata al 35%, è ormai a un passo, mentre è stata formalmente ritirata la condizione soglia del 66,67% inizialmente indicata. Alla chiusura della Borsa, secondo il resoconto ufficiale, ieri era stata intanto raggiunta la quota del 30,1%. Ma già oggi saranno effettive le conseguenze delle adesioni annunciate ieri.

In realtà, nel balletto delle cifre e delle proporzioni da inseguire, il numero chiave è quello del 50% più uno, cioè la maggioranza assoluta delle azioni che consegnerebbe a Banca Mps una piena garanzia di controllo, "soglia strategica per ottenere determinati benefici fiscali e consolidare pienamente l’integrazione", spiega Michele Calcaterra, professore di Finance Corporate all’Università Bocconi.

Le conseguenze dell’operazione per i conti di Siena? "Rimangono immutati – sottolinea ancora il cda di Rocca Salimbeni – gli obiettivi finanziari di Banca Mps, volti al mantenimento di una forte solidità patrimoniale e di una politica di dividendi ai massimi livelli nel settore". Come dire, la stabilità della rinata Mps è tale che un esborso da 732 milioni di euro non sposterà gli equilibri del bilancio, che ha consentito di staccare oltre un miliardo di euro di dividendi agli azionisti. E consentirà di farlo anche in futuro.

La scadenza dell’Ops è stata al momento formalmente confermata per l’8 di settembre, ma è già prevista una finestra di riapertura dal 16 al 22 settembre, quando si chiuderà il cerchio delle adesioni e si delineerà il futuro di un’operazione strategica per gli assetti finanziari italiani. Ieri intanto entrambi i titoli hanno fatto segnare il segno meno in Borsa (-3,01% Banca Mps, -2,85% Mediobanca), ma dopo il rilancio in contanti l’offerta è ora a premio dello 0,6%.