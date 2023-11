Mps, pioggia di vendite in Borsa. E parte il nuovo risiko bancario

Il lato positivo del ’day after’ a Rocca Salimbeni, a distanza di 24 ore dalla vendita accelerata del 25% del capitale del Monte dei Paschi in mano al ministero dell’Economia, con conseguente incasso di 920 milioni di euro e una plusvalenza di 300 milioni, è che la promozione di Moody’s, che ha migliorato i rating di tutte le banche e le società dopo la revisione del giudizio sull’Italia, è sembrata un avallo all’operazione del Tesoro. L’aspetto negativo è la flessione in Borsa del titolo Mps, inevitabile dopo aver venduto 314 milioni di azioni con uno sconto del 5% sul valore. Ieri il Monte ha ceduto a Piazza Affari il 7,94%, chiudendo a 2,828 euro.

C’è un altro appuntamento che potrebbe aggiungere benefici al momento propizio della banca più antica del mondo. Tra qualche giorno, forse il 27 novembre, è atteso il verdetto d’appello sull’inchiesta derivati che vede gli ex vertici Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, condannati in primo grado a sei anni. Dopo che la Cassazione ha assolto Mussari e Vigni per la stessa vicenda, l’epilogo sembra scontato.

Dopo il blitz messo a segno dal ministro dell’Economia Giorgetti e dal suo plenipotenziario per le partecipate, Marcello Sala, si sprecano i peana alle scelte del governo. Il vicepremier Matteo Salvini si ascrive diversi meriti. "Sono orgoglioso di essermi opposto, nonostante anni di gestione fallimentare del Pd, alla svendita di Mps – il riferimento è alla trattativa UniCredit –. Oggi raccogliamo i frutti di scelte strategiche che faranno guadagnare le famiglie italiane dopo i soldi investiti grazie all’ultimo aumento di capitale". Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani si aspetta "un grazie per aver bloccato la svendita a UniCredit". Mentre i sindacati Mps, Cgil, Cisl e Uil, guardano con apprensione alle mosse future. "No a spezzatini del Monte – è la tesi comune – e si coinvolgano anche le organizzazioni sindacali nelle strategie".

Sullo sfondo restano le prove di terzo polo, di matrimoni tra il Monte e una delle solite tre banche che dovrebbero giocare al risiko (Bper, Banco Bpm, UniCredit). Il governo cederà solo a un investitore italiano il 39,2% di Mps che detiene. Anche passando, eventualmente, per un’altra proroga da chiedere alla Ue. Dopo aver dimostrato la buona volontà con la vendita del 25%.