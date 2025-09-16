Mps paga le azioni Mediobanca. Bper prende le redini di Sondrio

Un assegno da 456 milioni e 1,28 miliardi di nuove azioni: così Mps ha riscritto la geografia della finanza italiana, spostando il baricentro da Milano a Siena. Con il pagamento del corrispettivo dell’Opas, l’istituto guidato da Luigi Lovaglio ha ottenuto il 62,3% di Mediobanca, cambiandone radicalmente gli equilibri nel capitale. L’operazione ha previsto la consegna di 2,533 azioni di Mps e 0,9 euro per ogni titolo di Piazzetta Cuccia. Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, e il gruppo Caltagirone hanno aderito integralmente all’offerta: fuori da Mediobanca, entreranno ora con forza nella compagine di Mps, salendo dal 10% rispettivamente al 21% e al 13%. Banco Bpm vede la sua partecipazione dimezzarsi dal 9% al 4,5%, mentre il Tesoro scenderà dall’11,7% a poco meno del 6%.

Un ridimensionamento che potrebbe proseguire: da oggi al 22 settembre riapriranno i termini dell’offerta e l’obiettivo dichiarato di Siena è superare la soglia dell’80% di adesioni. Più sarà alta la quota, più Delfin e Caltagirone vedranno diluirsi le proprie posizioni. Delfin, che ha ricevuto il via libera della Bce per salire fino al 20%, potrebbe trovarsi di nuovo sotto tale soglia, mentre il gruppo Caltagirone dovrebbe stabilizzarsi attorno al 10%, insieme a Banco Bpm e Mef. Restano fuori dai giochi FinPriv e i soci industriali che ne fanno parte – tra cui Generali, Pirelli, Tim e Stellantis – che hanno venduto sul mercato il loro 1,76% tramite un collocamento gestito da Morgan Stanley.

Intanto, in vista dell’assemblea del 28 ottobre, Mps è al lavoro sulla lista per la nuova governance di Mediobanca. Giovedì il cda di Piazzetta Cuccia, convocato per l’approvazione del bilancio, prenderà atto del successo dell’Opas e si presenterà dimissionario all’assemblea. Lovaglio punta a un board snello di nove membri, come da statuto, con un amministratore delegato dal profilo internazionale e forte esperienza in investment banking. Sul tavolo c’è anche la decisione sul futuro di Mediobanca in Borsa: la via più probabile resta una fusione, che consentirebbe il delisting senza una nuova offerta pubblica.

Parallelamente, la Popolare di Sondrio volta pagina dopo l’Opas di Bper. Con l’80,69% del capitale, l’istituto modenese ha nominato un nuovo vertice: Elvio Sonnino come consigliere delegato, Andrea Casini presidente e Giuseppe Recchi vicepresidente. Il management guiderà l’integrazione tra i due gruppi, prevista per la prossima primavera. L’era di Mario Alberto Pedranzini, storico dg e ad, si chiude con un accordo di uscita che prevede l’indennità sostitutiva del preavviso e il Tfr. Il cda sarà composto da 15 membri con mandati differenziati, primo passo verso la fusione.