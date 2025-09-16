Martedì 16 Settembre 2025

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
EconomiaMps paga le azioni Mediobanca. Bper prende le redini di Sondrio
16 set 2025
ANDREA ROPA
Mps paga le azioni Mediobanca. Bper prende le redini di Sondrio

Un assegno da 456 milioni e 1,28 miliardi di nuove azioni: così Mps ha riscritto la geografia della finanza italiana, spostando il baricentro da Milano a Siena. Con il pagamento del corrispettivo dell’Opas, l’istituto guidato da Luigi Lovaglio ha ottenuto il 62,3% di Mediobanca, cambiandone radicalmente gli equilibri nel capitale. L’operazione ha previsto la consegna di 2,533 azioni di Mps e 0,9 euro per ogni titolo di Piazzetta Cuccia. Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, e il gruppo Caltagirone hanno aderito integralmente all’offerta: fuori da Mediobanca, entreranno ora con forza nella compagine di Mps, salendo dal 10% rispettivamente al 21% e al 13%. Banco Bpm vede la sua partecipazione dimezzarsi dal 9% al 4,5%, mentre il Tesoro scenderà dall’11,7% a poco meno del 6%.

Un ridimensionamento che potrebbe proseguire: da oggi al 22 settembre riapriranno i termini dell’offerta e l’obiettivo dichiarato di Siena è superare la soglia dell’80% di adesioni. Più sarà alta la quota, più Delfin e Caltagirone vedranno diluirsi le proprie posizioni. Delfin, che ha ricevuto il via libera della Bce per salire fino al 20%, potrebbe trovarsi di nuovo sotto tale soglia, mentre il gruppo Caltagirone dovrebbe stabilizzarsi attorno al 10%, insieme a Banco Bpm e Mef. Restano fuori dai giochi FinPriv e i soci industriali che ne fanno parte – tra cui Generali, Pirelli, Tim e Stellantis – che hanno venduto sul mercato il loro 1,76% tramite un collocamento gestito da Morgan Stanley.

Intanto, in vista dell’assemblea del 28 ottobre, Mps è al lavoro sulla lista per la nuova governance di Mediobanca. Giovedì il cda di Piazzetta Cuccia, convocato per l’approvazione del bilancio, prenderà atto del successo dell’Opas e si presenterà dimissionario all’assemblea. Lovaglio punta a un board snello di nove membri, come da statuto, con un amministratore delegato dal profilo internazionale e forte esperienza in investment banking. Sul tavolo c’è anche la decisione sul futuro di Mediobanca in Borsa: la via più probabile resta una fusione, che consentirebbe il delisting senza una nuova offerta pubblica.

Parallelamente, la Popolare di Sondrio volta pagina dopo l’Opas di Bper. Con l’80,69% del capitale, l’istituto modenese ha nominato un nuovo vertice: Elvio Sonnino come consigliere delegato, Andrea Casini presidente e Giuseppe Recchi vicepresidente. Il management guiderà l’integrazione tra i due gruppi, prevista per la prossima primavera. L’era di Mario Alberto Pedranzini, storico dg e ad, si chiude con un accordo di uscita che prevede l’indennità sostitutiva del preavviso e il Tfr. Il cda sarà composto da 15 membri con mandati differenziati, primo passo verso la fusione.

FinanzaMediobanca