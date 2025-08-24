Mps pensa alla nuova Mediobanca. È già toto-nomi per il dopo Nagel

Roma, 24 agosto 2025 – È solo questione di giorni, al massimo di settimane. Ma il ribaltone ai vertici di Mediobanca è ormai dato per scontato. Lo stop dell’assemblea della banca d’affari all’Ops lanciata su Banca Generali ha segnato, di fatto, la fine dell’era Nagel alla guida di Piazzetta Cuccia. Ora i riflettori sono tutti puntati sull’8 settembre, data in cui si concluderà l’Ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena sulla blasonata merchant bank milanese. Luigi Lovaglio, amministratore delegato dell’istituto senese, ha fissato al 35% la soglia minima per il successo dell’offerta. Ma non è escluso un rilancio per superare il 50% del capitale di Mediobanca. In tal caso, gli attuali vertici potrebbero anticipare i tempi e rassegnare le dimissioni.

Il nuovo azionista di maggioranza chiederebbe quindi di convocare l’assemblea per rinnovare l’intero board, a partire dal presidente Renato Pagliaro e da Alberto Nagel. Considerando i 40 giorni necessari per l’organizzazione, l’appuntamento si terrebbe a ottobre. Sarà poi l’assemblea a decidere sulla nuova governance. Nel frattempo è già scattato il toto-nomine, con una girandola di nomi che riflettono i nuovi equilibri tra gli azionisti. Siamo ancora alle prime battute, anche se, dietro le quinte, Lovaglio avrebbe già avviato una prima ricognizione tra i soci per delineare l’identikit del futuro vertice di Mediobanca. Si parla di un manager in grado di tenere coesa la struttura e guidare l’integrazione con Mps, con l’obiettivo di creare quel terzo polo bancario benedetto anche dal governo.

Ma non basta. Il nuovo ad dovrà anche incarnare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, segnati dall’ascesa di soci di peso come il gruppo Caltagirone e Delfin (holding della famiglia Del Vecchio). Imprenditori che da tempo spingono per un ampliamento del raggio d’azione della merchant bank milanese, per rafforzarne il ruolo sulla scena internazionale. In realtà, tra Nagel e i nuovi azionisti non è mai scattata la scintilla. Il futuro ceo dovrà quindi avere anche un ruolo di raccordo. Tra i nomi più citati c’è Mauro Micillo, responsabile Imi-Cib di Intesa Sanpaolo. Ma non è escluso che Lovaglio possa ripescare Marco Morelli, ex ad di Mps e oggi presidente di Axa IM.

Nella rosa dei papabili figurano anche Flavio Valeri, presidente di Lazard Italia; Victor Massiah, ex ad di Ubi Banca; Fabrizio Palermo, ex ad di Cdp e di Acea; e Luciano Cirinà, ex responsabile Generali per Austria, Europa centrale e orientale, già in lizza per la guida del Leone di Trieste nel 2022. Per la presidenza, è tornato in auge il nome di Vittorio Grilli, ex ministro dell’Economia e presidente di JP Morgan Italia. La sua candidatura, avanzata da Delfin nella scorsa assemblea, era stata respinta da Piazzetta Cuccia per non conformità con gli standard di governance delle società quotate e delle banche sistemiche. Vedremo se stavolta gli ostacoli saranno superati. In alternativa, potrebbe entrare in gioco Luigi De Vecchi, già chairman per l’Europa nella divisione Corporate & Investment Banking di Citi.

Il risiko, ovviamente, potrebbe estendersi anche a Trieste, dove finora il francese Philippe Donnet è riuscito a resistere ai tentativi di sostituzione proprio grazie all’alleanza con Mediobanca. Ma con il nuovo scenario, il ribaltone in Piazzetta Cuccia potrebbe avere effetti anche ai vertici di Generali, dove in passato era circolato anche il nome di Matteo Del Fante, attuale ad di Poste Italiane.