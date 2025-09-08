Mps conquista Mediobanca: l'opas chiude al 62,3%

Milano, 8 settembre 2025 – L'offerta pubblica di scambio e acquisto di Mps su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale, consentendo a Siena di superare la soglia del 50% che garantisce la maggioranza assoluta dell'assemblea e, dunque, il controllo di diritto di Piazzetta Cuccia. Nell'ultima giornata di adesione all'opas sono state apportate 134.114.712 azioni, pari a circa il 16,5% del capitale. Il dato, comunicato da Borsa Italiana, è però destinato a crescere ancora nel periodo di riapertura dei termini dell'offerta, previsto tra il 16 e il 22 settembre.

Ecco dunque i prossimi passi legati all'offerta della banca senese:

- 12 settembre (entro il): comunicato di Mps sui risultati definitivi dell'offerta

- 15 settembre: pagamento del corrispettivo di 2,533 azioni Mps più una componente in contanti di 0,9 euro ad azione per ogni titolo Mediobanca

- 16 settembre: riapertura dei termini dell'offerta per cinque giorni di Borsa aperta

- 18 settembre: cda di Mediobanca sul bilancio e la convocazione dell'assemblea. In quella sede il consiglio di Piazzetta Cuccia potrebbe prendere atto del cambio di controllo e presentarsi dimissionario in assemblea

- 22 settembre: chiusura della riapertura dei termini dell'offerta e comunicato di Mps sui risultati provvisori della riapertura dei termini

- 26 settembre (entro il): comunicato sui risultati definitivi della riapertura dei termini

- 28 ottobre: in questa data potrebbe tenersi l'assemblea di Mediobanca che, oltre ad approvare il bilancio, potrebbe nominare il nuovo cda su indicazione di Mps