Mps e l’Ops su Mediobanca, l’affondo di Nagel: “Molte anomalie anche da parte del governo”

Milano, 14 luglio 2025 – “Questa operazione non è standard per molti elementi e anomalie, forse troppe”. Lo ha detto l'ad di Mediobanca Alberto Nagel sull'ops di Mps definendo “un'anomalia anche il ruolo del governo”.

"Pensiamo che la nostra strategia possa consegnare ai nostri azionisti risultati migliori perché è coerente con quanto abbiamo consegnato negli ultimi 10 anni. Non stiamo fissando target inarrivabili. Siamo concentrati su Banca Generali, guardiamo al futuro per proseguire su questa operazione, come pensiamo di andare avanti con il nostro piano industriale. Pensiamo che non ci sia match in termini di creazione di valore e ripartizione di denaro ai nostri azionisti rispetto all'offerta di Mps". Lo ha affermato oggi l'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, nel corso della call con gli analisti in merito all'ops di Mps sull'istituto di Piazzetta Cuccia.

"Gli ultimi anni di Mps sono stati marcati da un numero di incidenti che hanno necessitato oltre 25 miliardi in aumento di capitale negli ultimi 20 anni nella forma di aiuti statali. Nell'ultimo decennio la market share è calata, con performance positive guidate da alti tassi di interesse. L'asset quality rimane una preoccupazione".