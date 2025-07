Mps-Mediobanca, Lovaglio ‘licenzia’ Nagel

Londra, 16 luglio 2025 – Altro che fusione amichevole. Luigi Lovaglio taglia la testa del collega Alberto Nagel e apre il casting per assicurare un nuovo ceo a Piazzetta Cuccia. Da Londra, davanti agli investitori internazionali, l’ad di Montepaschi non si limita più a difendere l’offerta su Mediobanca: la guida storica di Piazzetta Cuccia è già un ex. “Nagel non mi ha risposto al telefono – ha svelato Lovaglio – Ma non importa, dopo l’offerta cercheremo un nuovo top manager, internazionale, brillante, capace di legare il team attorno a lui”.

Siena non nasconde più l’intenzione di ribaltare gli equilibri al vertice di una delle istituzioni più influenti della finanza italiana. La soglia del 35% è solo tecnica: “Puntiamo a superare il 66%”, ribadisce Lovaglio, convinto che il controllo pieno sia a portata di mano.

Il messaggio agli investitori è chiaro: non stiamo comprando solo azioni, ma una nuova direzione strategica. Il marchio Mediobanca – dice Lovaglio – sopravviverà. Ma la sua governance no. E nel nuovo corso di Piazzetta Cuccia, il primo a essere rimosso sarà proprio l’uomo che ne ha retto le redini dal 2008. Dietro il blitz c’è un’ambizione più ampia: quella di costruire un gruppo bancario integrato, dove la logica industriale prevale sui personalismi. E i numeri, secondo Mps, sono dalla sua parte: “Un deal fantastico per gli azionisti, con payout al 100%, dividendi in crescita a doppia cifra e solidità di capitale”.

Da Mediobanca trapela scetticismo. Fonti vicine al board ricordano che la soglia tecnica del 35% non basta per comandare davvero, viste le partecipazioni all’assemblea. E mettono in guardia: “Le fusioni tra banche d’affari e commerciali raramente funzionano, e mai quando partono in modo ostile”.

Intanto il mercato resta freddo: le adesioni all’offerta sono scarse (solo 8.594 azioni conferite, pari allo 0,0001% del capitale di Piazzetta Cuccia). E il patto di consultazione comincia a perdere pezzi: il gruppo Lucchini ha venduto quasi 200mila azioni. Gli analisti, come Barclays, ritengono che l’operazione possa anche andare in porto senza rilanci sul prezzo, che oggi viaggia intorno al fair value. Ma lo scontro è solo all’inizio. E Lovaglio ha già spostato il focus: “La vera domanda ora è cosa succederà dopo settembre, quando controlleremo Mediobanca”.

Infine, su un altro tavolo del risiko, i dati definitivi confermano che il totale di azioni illimity detenute da Banca Ifis si attesta al 92,488%.