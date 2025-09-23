Mps-Mediobanca, chiusa l’offerta. Siena brinda con l’86,3% del capitale

Game over. Finiti anche i tempi supplementari. E i rigori non servono per assegnare a Siena una vittoria netta, al di sopra delle aspettative, alla quale manca però la ciligina sulla torta. Ieri infatti si è chiusa definitivamente l’Opas di Mps su Mediobanca, con l’86,33% di adesioni, registrando un ultimo sprint sul finale rispetto alle azioni conferite dai soci venerdì scorso (che arrivavano al 70,48% del capitale). Il risultato finale ora apre la strada alla fusione tra i due istituti, ma senza che sia scattato l’obbligo all’acquisto da parte di Rocca Salimbeni delle quote residue, visto che le adesioni complessive non hanno raggiunto la soglia del 90%, dopo la quale scatta in automatico la cosiddetta Opa residuale, che dà un ultimo diritto di uscita ai soci di minoranza.

Tra chi ha consegnato le azioni ci sono anche i vertici di Piazzetta Cuccia: il presidente Renato Pagliaro, l’ad Alberto Nagel e il dg Francesco Saverio Vinci hanno scommesso sul recupero del titolo Montepaschi in Borsa e non sul progetto industriale che Siena aveva provato a osteggiare. Solo due settimane fa, prima della riapertura dell’offerta, le azioni apportate erano ferme al 62,3% del capitale. Ora i grandi azionisti storici vedono ridimensionate le proprie quote: Delfin scende al 18%, Caltagirone all’11%, il Mef al 5% e Banco Bpm al 2%.

Con la valanga di adesioni, il delisting di Mediobanca si avvicina e l’ipotesi di fusione si fa più concreta. Probabile che le attività vengano riorganizzate secondo le specializzazioni dei due istituti, conservando entrambi i marchi, mentre il nome del successore di Nagel resta un’incognita. Oggi è atteso il comitato nomine di Mps, al lavoro per stilare la lista del nuovo cda da presentare entro il 3 ottobre per l’assemblea del 28.

Nel frattempo Unicredit ha ridotto la propria quota in Generali sotto il 2%, confermando l’intenzione di continuare a vendere con profitto. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ad aprile aveva dichiarato una partecipazione del 6,7% all’assemblea del Leone mentre era impegnato nell’Ops di Banco Bpm, poi bloccata dall’intervento del governo con il golden power. In seguito già a luglio aveva ridotto la quota al 5%, prima di tagliarla ulteriormente ieri.

Il risiko bancario, però, non è solo italiano. In Spagna, Bbva ha rilanciato l’offerta su Banco Sabadell, alzando del 10% il prezzo fino a 3,39 euro per azione. La mossa porta la valutazione complessiva a circa 19,5 miliardi e propone uno scambio interamente in azioni, eliminando la componente cash. È una strategia che mira a ridurre penalità fiscali per gli azionisti, ma complica la lettura politica dell’operazione. Il ceo di Sabadell, César Gonzalez-Bueno, ha bollato il rilancio come insufficiente, invitando gli investitori a non affrettarsi in vista di una possibile Opa futura in contanti.