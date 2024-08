Mps, balzo dell’utile: +87%. Il titolo vola in Borsa

Un utile netto nel primo semestre di 1 miliardo e 159 milioni di euro (+87,3%), le previsioni di chiudere l’anno a 1,3 miliardi, per arrivare nel 2028 a 1.657 milioni. Una promessa di ’pay-out’ per gli azionisti, 75% degli utili destinati ai dividendi. A maggio 2025 gli azionisti del Monte dovrebbero incassare 950 milioni di cedole, 250 milioni per lo Stato, se conserverà il 26,7% del capitale di Banca Mps. A fine piano, nel 2028, il totale dei dividendi sarà di oltre 4 miliardi di euro e non intaccherà i ratios patrimoniali al 18,1%, né gli oltre 2 miliardi in cassa per fare affari.

"Oggi siamo una banca chiara e semplice che ruota attorno ai propri clienti e che è in grado di mettere insieme più tecnologia con il tocco umano. Siamo pronti per il viaggio nel futuro" è l’epilogo dell’ad Luigi Lovaglio, dopo aver presentato i conti del semestre e la revisione degli obiettivi di piano. Investimenti per mezzo miliardo in tecnologie, 800 assunzioni di giovani professionisti, ricavi in crescita, 3,8 miliardi nel 2026. E l’idea di "cogliere l’opportunità del riacquisto del 50% della joint venture con Axa, nel caso si presentasse.

Nel piano – ha precisato Lovaglio – ci sono solo le cose che dipendono da noi". Numeri e filosofie che hanno premiato Banca Mps in Borsa: +8,69%, con il titolo a quota 4,715 euro.