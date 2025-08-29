Mps accelera su Mediobanca. Balzo dell’offerta di scambio

Unicredit, dimenticata Bpm, guarda sempre di più all’estero, dalla Germania alla Grecia. Il risiko bancario in Italia invece ha sempre più accesi i riflettori sull’avanzata di Mps alla conquista di Mediobanca. Mentre i mercati attendono una convocazione del cda dell’istituto senese a stretto giro, scommettendo su un rilancio dell’offerta tenendo conto che ieri lo sconto tra i due titoli si è allargato al 3% con un esborso cash aggiuntivo da parte del gruppo guidato da Luigi Lovaglio stimato in circa 525 milioni, le adesioni all’Ops hanno registrato un balzo in avanti.

All’offerta infatti è stata apportata una quota significativa di azioni pari a circa il 7,5% del capitale, per un totale del 27,06%, e tra le sale operative c’è chi pensa che l’adesione possa riguardare il gruppo Caltagirone, forte di quasi il 10% di azioni di Mediobanca. Mentre si avvicina la scadenza dell’8 settembre per la chiusura dell’Ops di Mps su Mediobanca, con la resa finale dei conti, in terra di Germania aumentano le voci contrarie alla campagna di Unicredit salito al 26% di Commerzbank. Dopo la levata di scudi del governo tedesco che considera l’operazione "non concordata e ostile" e dopo la dura presa di posizione dei sindacati, ieri gli avvertimenti sono arrivati infatti dal cda dell’istituto di Francoforte.

Unicredit, ha avvertito il vice presidente Michael Kotzbauer "ha ovviamente un interesse intrinseco a mantenere basso il prezzo delle azioni della Commerzbank, se intende perseguire il suo obiettivo di acquisizione, con grave danno per gli azionisti rimanenti e gli altri stakeholder". Inoltre, la banca italiana, attraverso la sua controllata Hypovereinsbank, è concorrente diretto in Germania, il che comporta "diversi evidenti conflitti di interesse".

Sempre ieri, Unicredit ha aumentato ancora la sua quota nel capitale della banca greca Alpha Bank. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ha sottoscritto infatti strumenti finanziari su una partecipazione di circa il 5% della banca, portando così la sua posizione aggregata al 26%, di cui il 9,9% rappresentato da azioni. Secondo il consenso degli analisti, la partecipazione in Alpha genererà un utile netto di circa 244 milioni nel 2026, per poi crescere significativamente nel periodo successivo. "Il nostro investimento in Alpha – ha commentato Orcel – ha prodotto risultati ben oltre le aspettative".