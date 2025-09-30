Perché si fa sciopero il 2 e 3 ottobre: ecco chi si ferma in vista del corteo per Gaza

Roma, 30 settembre 2025 – Binari fermi e aule vuote: la protesta si allarga dal trasporto pubblico all’istruzione, con lo sguardo rivolto a Gaza. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alla stessa ora di venerdì 3, i treni italiani rischiano di fermarsi. È la conseguenza dello sciopero nazionale indetto dal sindacato SiCobas, che coinvolgerà l’intero comparto ferroviario e che ha raccolto adesioni anche nel settore scolastico. La mobilitazione nasce come atto di solidarietà con la popolazione palestinese e contro le politiche del governo, considerate compiacenti verso Israele. E se dovessero esserci sviluppi con la Flotilla Global Sumud, lo scioperò sarà anticipato.

Una delle ultime manifestazioni a sostegno della Palestina

Chi si ferma

Lo sciopero di 24 ore coinvolge lavoratori e lavoratrici di tutte le categorie pubbliche e private, compreso il personale del comparto Istruzione e Ricerca, dagli insegnanti e il personale Ata a chi lavora nelle università, con possibili interruzioni delle attività scolastiche e universitarie. Sono esclusi i settori già interessati da astensioni precedentemente proclamate e quelli coinvolti nelle consultazioni elettorali di Valle d’Aosta, Marche e Calabria. Ripercussioni sono attese anche sui trasporti: il personale ferroviario di Trenitalia, Trenord e Tper sciopererà dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20.59 di venerdì 3 ottobre, pur con alcuni servizi essenziali garantiti. Per consultare i treni che circoleranno regolarmente, clicca qui.

Le cause della protesta

La mobilitazione del 2 e 3 ottobre si inserisce in un autunno segnato da numerose proteste: lo scorso 22 settembre, migliaia di persone avevano già manifestato contro la guerra in Palestina, con blocchi ai porti italiani per fermare la partenza di armi. La principale motivazione alla base dello sciopero è dunque il fermo sostegno alla causa palestinese, in particolare contro il conflitto in corso a Gaza e la complicità del governo italiano nelle operazioni militari israeliane. Il sindacato denuncia il genocidio in atto nella Striscia di Gaza e l'ostruzione da parte di Israele all'arrivo della Global Sumud Flotilla, la missione navale di solidarietà diretta a Gaza. Nel comunicato, SiCobas non esclude di anticipare la protesta se l’operazione venisse ostacolata dal governo israeliano.

Guida grafica allo sciopero dei treni del 2-3 ottobre 2025

Verso il corteo del 4 ottobre

Lo sciopero si inserisce in un contesto di mobilitazioni civili che ha preso avvio il 26 settembre con presidi permanenti in piazze, porti, aeroporti e università, seguendo la grande manifestazione del 22 settembre che aveva visto centinaia di migliaia di partecipanti. I presidi in questione sono:

- Piazza dei Cinquecento a Roma - Valico 3 a Genova - Presidi negli aeroporti di Milano, Firenze e Roma - Blocco dell’aeroporto di Torino il 4 ottobre - Stazione di Porta Susa a Torino - Porto di Livorno - Porto di Trieste - Università di Genova, occupata dagli studenti da quattro giorni

La protesta proseguirà con la manifestazione nazionale prevista a Roma il 4 ottobre a Porta San Paolo, coinvolgendo cittadini, studenti, lavoratori e associazioni palestinesi, a testimonianza di un autunno caratterizzato da mobilitazione sociale intensa, tra scioperi, presidi permanenti e cortei in tutto il Paese.