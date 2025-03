L’incredibile vita di Rino Dondi Pinton, l’inventore dell’amaro Cynar morto a 103 anni

Roma, 3 marzo 2025 – Di certo la ricetta per vincere il "logorio della vita moderna" Rino Dondi Pinton, inventore dell’amaro Cynar, ce l’aveva. L’imprenditore è morto a 103 anni nella sua casa di Padova. Fu lui che mise a punto la ricetta, tuttora segreta, del primo amaro al gusto di carciofo, esploso anche grazie al popolare spot con Ernesto Calindri che lo sorseggiava, seduto in mezzo al traffico dell'incrocio della Stanga di Padova, “contro il logorio della vita moderna”. Il liquore, con una essenza a base di foglie di carciofo, ed un infuso di 13 erbe e piante, in quegli anni del dopoguerra, si fece subito strada nei bar del Paese e nelle case degli italian, fino a spopolare nell'Italia del boom economico

L'attore Ernesto Calindri e lo spot dell'amaro Cynar

L’idea

Fu Dondi Pinton a creare l'amaro a base di carciofo, che poteva anche essere bevuto come aperitivo, mentre lavorava nell'azienda di distillati e liquori G.B. Pezziol di Padova, di proprietà dei fratelli Dalle Molle, che già producevano il Vov, il liquore a base di uova, ideato dal padovano Gian Battista Pezziol che fondò la distilleria. Il Cynar nacque nel dopoguerra, ma il suo consumo si diffuse negli anni Sessanta. Un successo in Italia e all'estero fino a tutti gli anni Settanta, poi un lento declino fino alla recente riscoperta, essendo sempre stato una delle originarie e tradizionali varianti venete, assieme al veneziano Select, dello spritz.

La ricetta segreta

La formula dell'amaro-liquore a base di carciofo venne alla luce nel 1948. Dondi Pinton si era formato fin dal 1938 al Gran Bar Pezziol di Padova, locale che si trovava accanto al Gran Caffè Pedrocchi. Poi divenne dirigente responsabile di produzione delle aziende di Angelo Dalle Molle (Gruppo Grandi Marche). Il tecnico, già insignito del titolo di 'Padovano Eccellente', nel 2022 fu anche premiato dal Presidente della repubblica Sergio Mattarella con l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.

Zaia: "Vero protagonista di un secolo”

"Oggi Padova gli rende omaggio ancora una volta, mentre ai suoi cari e ai suoi affetti va tutto il nostro cordoglio e vicinanza. Oggi la nostra città saluta con profonda commozione Rino Dondi Pinton, inventore del Cynar e padovano d'eccellenza", ha commentato il sindaco Sergio Giordani. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Ernesto Calindri seduto in mezzo al traffico a sorseggiare l'aperitivo 'contro il logorio della vita moderna' – ha scritto – è diventato un'icona generazionale. Pochi sapevano che c'era una matrice veneta dietro quel carosello, quella di Rino Dondi Pinton, il padovano a cui è attribuita l'invenzione del Cynar. Uno degli ingredienti che contraddistinguono una variante del venetissimo spritz ma anche un digestivo che ha contrassegnato la vita di tutto il Paese. Dondi Pinton è stato un vero protagonista di un secolo, avendo vissuto 103 anni, e ora che è mancato la nostra Regione perde un simbolo e un imprenditore geniale e visionario".