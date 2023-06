È morto il re del whisky Ivan Menezes, ceo di Diageo

Roma, 15 giugno 2023 – Un altro celebre personaggio se ne è andato, ma stavolta tocca al mondo degli alcolici. Ivan Menezes, capo storico di Diageo - multinazionale inglese tra le principali nel settore distillati - è morto lo scorso 7 giugno all’età di 63 anni dopo una breve malattia. Visionario, leader indiscusso e ambientalista, Menezes ha plasmato Diageo e il settore delle bevande premium, collezionando celebri marchi di alcolici.

Chi era Ivan Menezes, il re degli alcolici

Menezes è nato nella città indiana di Pune, sebbene fosse di nazionalità britannico-americana. Il suo percorso in Diageo è iniziato dopo la fusione di Guinness e Grand Metropolitan nel 1997, anno della sua costituzione. Da lì una lunga e strabiliante carriera che lo avrebbe fatto diventare il ceo di Diageo.

Celebre è il 1998, quando Menezes ha ricoperto la carica di direttore marketing. È lui l’ideatore della famosa campagna “Keep Walking” per il whisky Johnnie Walker di marchio Diageo. Tantissime le cariche ricoperte, di cui l’ultima dal 2013 come amministratore delegato. Nel corso di 25 anni, Ivan Menezes considerato da tutti il re degli alcolici dal whisky alla vodka passando per il gin, ha plasmato Diageo fino a farla diventare il colosso che è oggi. L’azienda, che produce anche il gin Tanqueray e la tequila Don Julio, ha visto una forte impennata da quando Menezes è alla guida, grazie all’acquisizione di diversi marchi e una revisione radicale della sostenibilità. Ad oggi è leader mondiale del settore bevande premium e rappresenta il 10% delle esportazioni di food and beveraggi del Regno Unito.

Dopo anni di successi e di guida della storica azienda, era arrivato il momento del suo pensionamento, previsto per il 30 giugno 2023.

Le cause della morte

A quando pare, Menezes era ricoverato in ospedale per un’ulcera allo stomaco. In seguito a delle complicazioni, il manager è stato operato d’urgenza ma non c’è stato nulla da fare.

Marchi storici del gruppo Diageo

Uno dei vanti di Ivan Menezes riguarda le molteplici acquisizioni dei marchi di alcolici tra i più famosi al mondo. Grazie anche al suo operato, infatti, l’azienda conta più di 200 brand.

Partendo dallo scotch-whiskey, tra i marchi storici troviamo John Walker, seguito da Buchanan’s, Cardhu, Justerini & Brooks, Bell’s, Black & White, White Horse, Logan, Caol Ila, Vat 69, Oban, Talisker, Lagavulin, Glenkinchie, Dalwhinnie, Cragganmore, Clynelish, The Singleton (Glen Ord, Dufftown, Glendullan), Dimple, Royal Lochnagar, Glen Elgin, Knockando, Windsor, Grand Old Parr, Auchroisk, Benrinnes, Blair Athol, Dailuaine, Glenlossie, Glen Spey, Inchgower, Linkwood, Mannochmore, Mortlach, Strathmill, Teaninich. Ma la selezione mondiale si allarga con i marchi di Irish whiskey Roe & Co, l’American whiskey come Bulleit, Seagram’s Seven Crown, George Dickel, Balcones; e infine quello canadese con il Crown Royal e Piehole Whiskey.

Anche la vodka numero uno al mondo, Smirnoff fa parte di Diageo, come anche Cîroc e Ketel One. Tra i rum sono celebri Captain Morgan, Bundaberg, Pampero, Cacique e Zacapa. Poi c’è la storica tequila Don Julio. Tra il gin il premiatissimo Tanqueray, seguito da Aviation Gin e Gordon’s. Ma anche liquori come Sheridan’s, Pimm’s e l’amata crema Baileys. Infine le birre: Guinness, Harp Lager, Hop House 13, Kilkenny, Rockshore Irish Lager, Senator, Meta Abo, Smithwick’s e Tusker.

Il futuro di Diageo

L’azienda ha da subito comunicato che il comando passerà a Debra Crew. La manager, che vanta un lungo curriculum tra Kraft, Neslé, Pepsi e British American tobacco, è stata nomitata da Diageo chief executive lo scorso marzo, in previsione del pensionamento di Menezes.