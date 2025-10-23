Morto l’ex ministro Franco Reviglio, il ‘papà’ dello scontrino fiscale

Torino, 23 ottobre 2025 – Si è spento oggi a Torino, all'età di 90 anni, Francesco Reviglio della Veneria, detto ‘Franco’. Professore, ministro, senatore e presidente dell'Eni, è stato una figura di spicco della politica, dell'economia e della dirigenza pubblica italiana.

Discendente della famiglia dei conti di Lezzuolo e della Venaria, economista di formazione, allievo di Ezio Vanoni, Reviglio è emerso sulla scena nazionale come un rigoroso esperto di finanza pubblica. Esponente nel partito socialista, la sua carriera istituzionale è legata soprattutto al cruciale ruolo di ministro delle Finanze (1979-1981) nei governi Cossiga e Forlani. Fu l'artefice di un'intensa attività di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione del sistema tributario, guadagnandosi la fama di 'tassatore' implacabile. Tra le varie misure introdotte ci sono l'obbligatorietà dei registratori di cassa per i commercianti, il libro rosso degli evasori e la ricevuta fiscale, quest'ultima motivo per cui Reviglio viene considerato il "padre" dello scontrino in Italia.

Tornò al governo nel 1992-1993, in piena tempesta di Tangentopoli e crisi valutaria, come ministro del Bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel primo governo Amato. In quel difficile contesto, da esponente del Partito Socialista Italiano (PSI), contribuì al varo di manovre finanziarie storiche e dolorose, volte al risanamento dei conti pubblici e necessarie per evitare il tracollo finanziario dell'Italia.

L’influenza di Franco Reviglio, però, non si limitò ai palazzi della politica. Il periodo forse più noto della sua attività è quello che lo vide al vertice del gigante energetico Eni, di cui fu presidente e amministratore delegato dal 1983 al 1989. Si deve a lui la modernizzazione e riorganizzazione dell'azienda di Stato.

Accanto agli incarichi operativi, Franco Reviglio mantenne sempre vivo il suo legame con il mondo accademico. Professore ordinario di Economia Pubblica all'Università di Torino per decenni, fu un maestro per generazioni di economisti e dirigenti. tra i suoi collaboratori da giovani ci sono stati Giulio Tremonti, Domenico Siniscalco, Alberto Meomartini, Mario Baldassarri, Giuliano Segre e Franco Bernabè, soprannominati i ‘Reviglio boys’ per l'ispirazione ai suoi principi liberalsocialisti.