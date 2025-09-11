Addio a Francesco Trapani, l’uomo che ha cambiato il volto di Bulgari

Roma, 11 settembre 2025 – Si è spento a Roma, all’età di 68 anni, Francesco Trapani, figura centrale del lusso italiano. Nipote dei fratelli Gianni, Paolo e Nicola Bulgari, per trent’anni ha guidato la maison fondata nel 1884, facendone uno dei marchi più riconosciuti al mondo. La notizia della morte, avvenuta nella sua abitazione, ha suscitato profonda commozione nell’industria e tra quanti lo hanno conosciuto come manager visionario e insieme discreto, capace di coniugare radici familiari e visione globale. La stessa maison, in una nota ufficiale, lo ha ricordato come un “leader trasformativo” che con intuizione e capacità strategica ha condotto Bulgari attraverso una fase decisiva della sua storia. Nei suoi anni al vertice Trapani ha accompagnato l’azienda nella crescita internazionale, nell’ampliamento delle attività e infine nell’integrazione all’interno del colosso francese LVMH, lasciando un’impronta destinata a rimanere punto di riferimento per il settore del lusso.

Le origini e l’ingresso nella maison

Francesco Trapani nasce a Roma nel 1957, figlio del chirurgo Agostino Trapani e di Lia Bulgari, sorella maggiore di Gianni, Paolo e Nicola. Da parte materna è nipote di Giorgio Bulgari e pronipote di Sotirio, l’orafo greco di origine ottomana che nel 1884 fonda a Roma la maison di via Condotti. Cresce in un ambiente in cui la storia della gioielleria si intreccia con le tradizioni familiari e si laurea all’Università di Napoli in Economia aziendale, arricchendo poi la preparazione con studi in marketing e finanza a New York. La Grande Mela gli regala un approccio cosmopolita e una sensibilità internazionale che si rivelano decisive. Nel 1981 entra ufficialmente in azienda, collaborando con gli zii come assistente del direttore finanziario. Tre anni dopo, a soli 27 anni, diventa amministratore delegato, segnando l’avvio di una stagione di crescita che cambia radicalmente il profilo di Bulgari.

La lunga guida di Bulgari

Con Trapani al comando, Bulgari vive un trentennio di costante espansione. La sua strategia si fonda su una struttura organizzativa professionale, su una forte diversificazione dei prodotti e su robusti investimenti in comunicazione, che consolidano l’immagine del marchio a livello internazionale. Accanto alla gioielleria la maison allarga il raggio d’azione all’orologeria, ai profumi, agli accessori e infine all’hôtellerie di lusso, con la joint venture con Marriott che nel 2001 porta alla nascita di Bulgari Hotels & Resorts. Parallelamente Trapani rafforza la distribuzione internazionale, aprendo nuove boutique nei mercati più promettenti. Il 1995 segna una svolta: con la quotazione in Borsa a Milano e a Londra, Bulgari si dota degli strumenti per finanziare l’espansione e consolidare il proprio status di player globale. Quando ne assume la guida, l’azienda conta 25 milioni di euro di fatturato, cinque negozi e ottanta dipendenti. Trent’anni più tardi diventa un gruppo da circa 1,5 miliardi di euro, con 300 negozi e oltre 4.000 addetti.

L’integrazione in LVMH e i nuovi incarichi

Il 2011 rappresenta l’anno della svolta definitiva: sotto la regia di Trapani, Bulgari entra a far parte di LVMH con una valutazione di 4,3 miliardi di euro. L’accordo prevede che la famiglia resti azionista di peso e che lo stesso Trapani assuma ruoli chiave nel gruppo francese. Per tre anni guida la divisione orologi e gioielleria e completa l’integrazione della maison romana, mantenendo la presidenza e l’amministrazione fino al 2014. Successivamente diventa consulente senior di Bernard Arnault e rimane nel consiglio di amministrazione di LVMH fino al 2016. Terminata questa fase, sceglie di intraprendere nuove sfide professionali: entra in Clessidra come vicepresidente esecutivo, diventa partner in Bluebell Capital Partners, siede dal 2017 al 2019 nel cda di Tiffany & Co. e partecipa a iniziative come Tages Group e Vam Investments. Nel 2020 fonda insieme a Vam e al Fondo Italiano d’Investimento il gruppo Florence, polo della manifattura toscana del lusso.

Bulgari oggi, un’eredità che continua

Oggi Bulgari è uno dei marchi di punta di LVMH, guidato in sinergia con la divisione orologi e gioielli e presente in tutti i principali mercati internazionali. L’azienda continua a distinguersi per la capacità di coniugare heritage italiano e innovazione, confermandosi non solo come casa di alta gioielleria ma come marchio lifestyle globale. Anche l’espansione nel settore alberghiero prosegue, con nuove aperture di Bulgari Hotels & Resorts a Tokyo, Shanghai e Parigi, mentre il retail tradizionale si integra con i canali digitali. L’eredità di Trapani appare evidente in questa continuità: dalla piccola azienda familiare degli anni Ottanta a un gruppo globale che rimane simbolo di eleganza italiana.

Vita privata e discrezione

La sua vita privata è contrassegnata da discrezione e riservatezza. Nonostante i riflettori inevitabili, mantiene un profilo personale sobrio. Lascia quattro figli, Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra. Negli ultimi anni della sua vita costruisce un rapporto stabile con la principessa Lorenza de Liechtenstein. I colleghi lo ricordano come un uomo di poche parole, ma dal carattere sincero, capace di conquistare affetto e stima in ogni ambiente. Marco Piana, fondatore di Vam Investments, sottolinea come sia stato in grado di unire risultati straordinari a umiltà e cordialità. Tra le frasi che ama ripetere, spicca quella che molti oggi citano come un testamento ideale: “Forse l’unica guerra che vale la pena combattere è quella per i sogni”. I funerali si svolgono sabato 13 settembre a Roma, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.