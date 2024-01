Morto Fielmann re degli occhiali dal prezzo basso

Günther Fielmann, fondatore del Gruppo degli occhiali a prezzi contenuti, è morto a 84 anni. Il miliardario, ga precisato Bloomberg, è morto mercoledì, circondato dai suoi famigliari. Fielmann ha costruito una delle aziende di occhiali di maggior successo in Europa sfidando l’industria del settore tedesca. Dai suoi negozi, il primo dei quali è stato aperto nel 1972 a Cuxhaven, è nato un gruppo in rapida espansione e quotato in Borsa nel 1994; 26 milioni di persone in 16 paesi europei indossano un paio di occhiali di design, ma low price, Fielmann. Un tedesco su due. Quando il fondatore si è dimesso dalla carica di amministratore delegato nel 2019, gli è subentrato il figlio Marc. Oggi il gruppo gestisce più di mille negozi e impiega oltre 23 mila persone.

In Borsa a Francoforte il titolo viaggia attorno alla parità a 46,5 euro. L’uomo era stimato da tutti, non solo per l’intuizione di lanciare occhiali a prezzo contenuto e quindi per tutti, ma anche per l’amore che aveva per la sua regione. Lo Schleswig-Holstein, infatti, è sempre stato una questione di cuore per lui. Per il land tedesco l’imprenditore degli occhiali ha fatto una storica campagna per preservare le risorse naturali. Fielmann era nato il 7 settembre 1939 nel comune di Stafstedt. Dopo aver conseguito la formazione di oculista, ha iniziato la sua carriera nel settore della vendita al dettaglio.

Le.Ma.