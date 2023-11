Moody’s conferma il rating dell’Italia, ma alza l’outlook da negativo a stabile

New York, 17 novembre 2023 – Moody's rivede al rialzo l'outlook sull'Italia. Seppur confermando il rating a Baa3, il più basso tra i giudizi di investment grade, l'agenzia di rating ha comunque alzato l'outlook passandolo da “negativo” a “stabile”.

La decisione, spiega l'agenzia di classificazione, "riflette una stabilizzazione delle prospettive per la forza economica del Paese, la salute del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico. Le prospettive economiche cicliche di medio termine continuano a essere sostenute dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia e i rischi per le forniture energetiche sono diminuiti, in parte grazie alla forte azione politica del governo. Anche i miglioramenti nel settore bancario, che secondo Moody's dovrebbero essere sostenuti, favoriscono la crescita economica ciclica. A sua volta, una crescita positiva sostenuta del Pil nei prossimi anni riduce il rischio di un deterioramento sostanziale e rapido della solidità fiscale".

La conferma del rating Baa3 "è supportata dai notevoli punti di forza economici dell'Italia, tra cui il robusto settore manifatturiero, l'elevata ricchezza delle famiglie e il basso indebitamento del settore privato – spiega Moody's – . Sebbene la forza istituzionale del Paese sia sostanzialmente in linea con quella dei suoi omologhi globali, Moody's ritiene che i divari istituzionali limiteranno i miglioramenti strutturali alla crescita derivanti dall'attuazione di riforme e investimenti come quelli contenuti nel Pnrr, nonostante la spinta ciclica sopra menzionata". "Poiché un consolidamento fiscale ampio e duraturo sarà politicamente impegnativo, il peso del debito italiano rimarrà molto elevato, limitando la forza fiscale. L'ipotesi di base di Moody's è che il peso del debito italiano rimarrà intorno al 140% del Pil nei prossimi anni, mentre l'accessibilità del debito si indebolirà gradualmente con l'aumento del costo del nuovo debito", prosegue la nota. Dunque, sottolinea ancora Moody’s, “i livelli di debito dell'Italia resteranno elevati", pertanto “ridurre il deficit nei prossimi anni sarà essenziale per la futura traiettoria del debito dato il differenziale fra le crescita nominale e i tassi di interesse tornerà negativo nel 2025, richiedendo all'Italia un surplus primario per stabilizzare il debito”.

Un taglio alla valutazione avrebbe portato l'Italia al cosiddetto livello “junk”, ovvero “spazzatura”. Moody's aveva deciso di abbassare l'outlook da stabile a negativo poco dopo la caduta del governo Draghi, avvenuta nel luglio del 2022, rendendo concreto il rischio di una bocciatura sul debito pubblico.

Le prime tre valutazioni, fatte rispettivamente da S&P, Dbrs e Fitch, avevano lasciato immutato il rating e anche l'outlook – ovvero le prospettive – sul debito sovrano dell'Italia, pur in presenza di un rallentamento dell'economia evidenziato nei rapporti.

La soddifasfazione di Giorgetti

"Accolgo con molta soddisfazione la pronuncia di questa sera. È una conferma che , seppure tra tante difficoltà stiamo operando bene per il futuro dell'Italia – commenta il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti –. Quindi, alla luce del giudizio espresso da Moodys e delle altre agenzie di rating, ci auguriamo che le prudenti, responsabili e serie politiche di bilancio del governo, pur nelle legittime critiche di un sistema democratico, siano confermate anche dal Parlamento”.