Montezemolo: “Una Ferrari 100% elettrica? Mi viene l’orticaria”

Tutte le case automobilistiche stanno investendo sull’elettrico. Anche la Ferrari. Ma l’idea di un bolide di Maranello privo del rombo di un motore “vero” fa storcere il naso ai puristi e agli appassionati di auto. Fra questi c’è anche Luca Cordero di Montezemolo che del Cavallino è stato a lungo presidente.

“Una Ferrari elettrica? Mi sento male solo a pensarlo. Mi viene l'orticaria». Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo spa, Fondazione Telethon e Manifatture sigaro toscano, già presidente della Casa di Maranello, durante l'incontro “Concorrenza, innovazione, coraggio” in occasione del Festival dell'Economia di Trento.

"Per me l'elettrico al 100% è per la città, l'ibrido per fuori e poi tanti carburanti alternativi”, ha aggiunto Montezemolo.

Ferrari ha annunciato che lancerà la sua prima vettura elettrica nel 2025.

"Il nostro percorso di elettrificazione è iniziato in Formula 1 nel 2009 - ha recentemente detto il presidente della Ferrari John Elkann - e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle auto sportive nel 2013. Da lì abbiamo ulteriormente sviluppato la tecnologia ibrida e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un grande successo di mercato. Da questa eredità sportiva e dalle ampie capacità tecniche, stiamo costruendo la prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia, che sarà svelata nel 2025".