Quanto guadagna chi vince gli Internazionali: il montepremi di Roma 2025

Roma, 18 maggio 2025 – Sfiora il milione di euro il jackpot in palio per il vincitore degli Internazionali d’Italia. Il prestigioso torneo romano offre gli stessi punti per uomini e donne – mille – ma il montepremi al maschile continua ad essere più alto di quello al femminile. E così, se Jasmine Paolini, aggiudicandosi il titolo ieri, ha incassato 877,390 mila euro, Sinner o Alcaraz si porteranno casa 110mila euro di più (nel doppio invece non ci sono distinzioni di genere, la coppia vincente, sia nel femminile che nel maschile guadagna 400,560 euro).

Il jackpot di donne e uomini

Quasi un milione di euro: per l’esattezza 986.030 euro. A tanto ammonta la somma in denaro riservata al campione di Roma. Per l’altro finalista invece gli euro sono 523,870 (456,735 nel torneo femminile). Un semifinalista come Lorenzo Musetti o Tommy Paul ha intascato 291,040 euro (240,380 nel caso delle donne). A ritroso: chi accede ai quarti di finale ha incassato 165,670 e 56,950, mentre per gli ottavi il montepremi è di 90,445 e 66,110 euro. Il terzo turno vale 52,925 e 38,313 euro, il secondo 30,895 e 21,215, il primo 20,820 e 13,150 euro.

Le somme per il doppio

Dicevamo che non ci sono differenze tra donne e uomini nel doppio. Chi vince ha diritto a 400,560 euro in totale (da dividere per due dunque, 200mila euro a testa e spiccioli), il duo finalista a 212,060. Alle coppie semifinaliste vanno 13,880 euro a coppia, per i quarti di finale il compenso è 56,950 euro, 30,540 per il secondo turno, 16,690 per il primo turno.

Ma quanto ha vinto Jasmine Paolini?

Come vincitrice del singolare e del doppio Jasmine Paolini incassa due montepremi distinti. Agli 877,390 euro guadagnati per il titolo del singolo, si aggiungono i 200,280 euro del doppio (la metà del jackpot riservati alla coppia), per un totale di 1.077,67 euro. Semplificando: la tennista lucchese ha dovuto vincere due titoli per incassare l’equivalente di un titolo maschile. Quando si dice la parità di genere.