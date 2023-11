Monrif, nei nove mesi ricavi a 107,6 milioni. Cresce il margine operativo lordo

Bologna, 13 novembre 2023 – Monrif S.p.A. ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023. I ricavi consolidati sono pari a 107,6 milioni di euro e si riducono a perimetro omogeneo dell’1,5% rispetto all’analogo periodo del 2022. I costi operativi si riducono dell’8,7% (-5,8 milioni). Il costo del lavoro è pari 38,8 milioni contro i 39,5 milioni dello stesso periodo del 2022 (-1,8%). Il margine operativo lordo consolidato è positivo per 8,1 milioni rispetto ai 7,5 milioni del 30 settembre 2022 (+8,3%). I valori consolidati del Gruppo Monrif al 30 settembre 2023 non includono ancora i crediti di imposta che riguardano il sostegno previsto dal governo per le copie cartacee vendute in edicola (base anno 2021 e 2022). Nel settore alberghiero si evidenzia l’apertura dell’Hotel Brun a Bologna, nuova gestione del Gruppo Monrif. La posizione finanziaria netta consolidata evidenzia un indebitamento di 54,1 milioni, in calo rispetto ai 54,3 milioni del 31 dicembre 2022.