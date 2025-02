Monrif, delisting in arrivo dopo il superamento della soglia del 90%

Bologna, 12 febbraio 2025 –In data odierna, Monti Riffeser S.r.l. ha acquistato 2.861.040 azioni ordinarie Monrif S.p.A. rappresentative del 1,386% del capitale sociale dell’Emittente, a un prezzo per azione pari a Euro 0,0540.

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, Monti Riffeser è diventata titolare di n. 126.915.249 azioni Monrif, rappresentative del 61,466% del capitale sociale dell’Emittente (calcolate tenendo conto delle n. 2.255.396 Azioni, rappresentative dell’1,093% del capitale sociale di Monrif, detenute da taluni componenti della famiglia Riffeser Monti).

Pertanto, Monti Riffeser e le persone che agiscono di concerto con il medesimo (ossia, ADV Media S.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A., Future S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, in quanto parti dell’accordo di co-investimento sottoscritto in data 26 settembre 2024 con Monti Riffeser, come successivamente modificato) sono divenuti titolari, complessivamente, di n. 184.441.896 azioni ordinarie Monrif, pari al 89,326% del capitale sociale dell’Emittente, che sale al 90,619% del capitale sociale dell’Emittente tenuto conto delle azioni proprie detenute dall’Emittente ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), superando quindi la soglia del 90% di cui all’articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”).

Obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, TUF

Alla luce di quanto precede, l’Offerente dichiara che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Monrif su Euronext Milan.

Pertanto, l’Offerente rende noto che si sono verificati i presupposti per l’adempimento da parte del medesimo dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF (l’“Obbligo di Acquisto”), da parte degli azionisti che ne faranno richiesta, avente a oggetto tutte le residue azioni Monrif in circolazione (escluse le azioni proprie detenute dall’Emittente), pari, alla data del presente comunicato, a n. 19.370.840 azioni rappresentative del 9,381% del capitale sociale dell’Emittente.

Prima dell’inizio della procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, l’Offerente sottoporrà a CONSOB, ai fini della sua approvazione, un documento informativo relativo alla Procedura redatto ai sensi dell’art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti. Il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l’Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà determinato da CONSOB ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del TUF e dell’articolo 50, comma 7, del Regolamento Emittenti a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’Offerente nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Della determinazione del Corrispettivo Sell-Out e dei termini di svolgimento della Procedura, che saranno concordati con Borsa Italiana e CONSOB, sarà data apposita comunicazione al mercato.

All’esito della Procedura, l’Offerente, ricorrendone i presupposti, eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF, adempiendo contestualmente all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, tramite la procedura congiunta che sarà concordata dall’Offerente con CONSOB e Borsa Italiana e di cui sarà data apposita comunicazione al mercato.

Revoca dalla quotazione

Alla luce di quanto precede, le azioni ordinarie Monrif saranno revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Gli azionisti dell’Emittente che non abbiano richiesto all’Offerente di acquistare le proprie azioni Monrif ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, saranno pertanto titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

La quotazione in borsa e l'adesione a un'offerta di acquisto (sellout) rappresentano per gli azionisti di società quotate le ultime opportunità per vendere le proprie azioni e liquidare il loro investimento prima che la società venga ritirata dalla borsa e diventi privata, il che comporterebbe una diminuzione della liquidità delle azioni stesse.

Attribuzione del conguaglio

Dal momento che l’acquisto da parte di Monti Riffeser delle azioni Monrif nell’ambito dell’Operazione è avvenuto dietro pagamento da parte di Monti Riffeser di un prezzo per azione pari a Euro 0,0540 e tale prezzo è superiore al corrispettivo pari a Euro 0,0500 pagato agli aderenti nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie Monrif promossa da Monti Riffeser e perfezionatasi in data 6 dicembre 2024, Monti Riffeser riconoscerà a coloro che hanno portato le proprie azioni Monrif in adesione all’Offerta un corrispettivo in denaro ulteriore rispetto al Corrispettivo pari a Euro 0,0040 per azione (ossia, pari alla differenza tra il Corrispettivo e il prezzo per azione più elevato pagato da Monti Riffeser per l’acquisto delle azioni nell’ambito dell’Operazione).

Entro 5 giorni lavorativi dalla data del presente comunicato, l’importo complessivamente dovuto agli aderenti all’Offerta a titolo di Conguaglio sarà versato dall’Offerente sul conto indicato da Equita SIM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni nell’ambito dell’Offerta, e da questi trasferito agli intermediari incaricati, che trasferiranno i fondi agli intermediari depositari, per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti che hanno aderito all’Offerta, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti nell’ambito dell’Offerta.

L’obbligazione dell’Offerente di pagamento del Conguaglio si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli intermediari incaricati. Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il rischio che gli intermediari incaricati, o gli intermediari depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Si segnala, inoltre, che le risorse necessarie per far fronte al pagamento dell’importo complessivamente dovuto dall’Offerente agli aderenti all’Offerta a titolo di Conguaglio sono state depositate dall’Offerente su un apposito conto aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. vincolato all’esatto e puntuale pagamento del Conguaglio.