Monrif delistata, il 7 maggio ultimo giorno in Borsa

Milano, 5 maggio 2025 – Il conto alla rovescia è quasi terminato: Monrif sarà ufficialmente delistata da Piazza Affari a partire dall’8 maggio. Per gli azionisti della storica società, editrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e proprietaria della catena Monrif Hotels, si tratta degli ultimi giorni utili per cedere i propri titoli sul mercato regolamentato.

Dopo tale data, le azioni non saranno più negoziabili in Borsa. Gli investitori che non hanno ancora agito hanno tempo fino a domani per vendere sul mercato. Probabilmente anche in vista di questo imminente termine, sono aumentati i volumi di scambio sul titolo: stando a quanto riportato dal sito Monrif, Monti Riffeser srl e gli altri quattro soci che agiscono di concerto con essa hanno acquistato negli ultimi 4 giorni un totale di 2.372.683 titoli sul mercato: un numero molto superiore a quanto registrato nelle settimane immediatamente precedenti.