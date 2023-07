Monrif, crescono digitale e alberghi. Tiene la pubblicità, calano i costi

Bologna, 31 luglio 2023 – Il consiglio di amministrazione di Monrif ha approvato ieri la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. Il Gruppo Monrif ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi consolidati pari a 71,7 milioni dai 74,8 dell’analogo periodo del 2022 (-4,1%), un margine operativo lordo di 5 milioni dai 4,7 milioni registrati al 30 giugno 2022, e una perdita consolidata di 3,1 milioni rispetto al rosso di 2,4 del primo semestre 2022. A fine giugno, la posizione finanziaria netta consolidata calcolata secondo i principi del gruppo e al netto dell’effetto rappresentato dall’IFRS 16, evidenzia un indebitamento di 52,3 milioni dai 54,3 milioni di fine 2022.

“In un contesto che continua ad essere complesso, sono soddisfatto dell’impegno del Gruppo Monrif nel conseguire i risultati al 30 giugno 2023 – ha commentato a margine della riunione il presidente del Cda, Andrea Riffeser Monti –, risultati che evidenziano il rispetto del budget e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo".

Riffeser ha sottolineato, in particolare che "il processo di transizione al digital registra risultati significativamente superiori a quelli dei principali competitor, con un incremento delle Pagine Viste, nel periodo gennaio ’23 – luglio ’23, di oltre il 40%. ll piano di prepensionamenti prosegue la sua realizzazione in linea con le previsioni. I recenti accordi per la stampa de Il Corriere Romagna , che si aggiungono a quelli con il Gruppo GEDI, hanno portato alla saturazione degli impianti ottimizzando l’efficienza del nostro sistema produttivo".

L’ad ha espresso poi soddisfazione per l’andamento del settore alberghiero che "registra performance molto positive con una tariffa media che risulta superiore di circa il 22% rispetto al 2022", ha proseguito, evidenziando le buone prospettive del settore: "Con la prossima apertura della nuova struttura in pieno centro storico a Bologna andremo ad arricchire la nostra offerta, nell’ottica di espansione di questo comparto come da obiettivi prefissati".

Al di là della semestrale Monrif, Riffeser, che è presidente Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) ha infine auspicato "che siano rapidamente recepite le proposte per il rilancio del settore editoriale, con una maggiore valorizzazione dei contenuti editoriali su carta e online, una ulteriore liberalizzazione della rete e un piano straordinario per l’assunzione di giovani, favorito dalla modifica delle norme sui prepensionamenti dei giornalisti che preveda l’obbligo di turnover".

L’analisi dei dati consolidati del Gruppo Monrif presentati ieri evidenzia che QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno, si conferma tra i primi quotidiani in Italia per copie medie giornaliere vendute in edicola (fonte ADS maggio 2022). QN Quotidiano Nazionale con 1.078.000 lettori si conferma al 3° posto fra i quotidiani generalisti sia come lettura carta che come carta+replica (fonte Audipress 2023/I). I siti di informazione del Gruppo e quelli ad esso aggregati, risultano al 7° posto nella classifica Audiweb, categoria “Current events & global news” con oltre 3,7 milioni di Pagine Viste (PV) medie giornaliere (Audiweb maggio 2023). I ricavi per vendita di copie digitali sono di poco superiori a quanto registrato nel primo semestre 2022. Il fatturato pubblicitario sui mezzi del Gruppo è stato pari a 20,8 milioni rispetto ai 20,7 milioni registrati nel primo semestre 2022 (+0,8%).

I ricavi alberghieri sono pari a Euro 9,8 milioni (7,5 milioni al 30 giugno 2022), mentre i ricavi stampa conto terzi sono pari a 3,9 milioni con un incremento di 0,3 milioni rispetto al 30 giugno 2022. In calo i costi operativi del Gruppo Monrif, pari a 41 milioni, che registrano una diminuzione di 2,9 milioni, e il costo del lavoro (-0,5 milioni) rispetto all’analogo semestre 2022. La dinamica del costo del lavoro vede una riduzione nel settore editoriale grazie ai prepensionamenti effettuati nel 2022 e nel 2023 ed un incremento nel settore alberghiero rispetto al 1° semestre del 2022 per effetto della ripresa dell’attività. Il Margine operativo lordo è pari a 5 milioni rispetto a 4,7 milioni registrati al 30 giugno 2022, con un incremento del 5,7%.