Se il monopattino si fa Suv. Ecco il modello extralarge

Un monopattino in versione extra large, con una pedana larga ben 20 centimetri, lungo un metro e 230 centimetri e con un’autonomia di 65 chilometri. C’è chi lo ha definito il Suv dei mezzi a due ruote: è Navee S65C, il nuovo modello dell’omonima azienda cinese, che rientra nell’orbita Xiaomi.

Stabilità

È il modello di punta, che potremmo quasi definire un ciclomotore per la urban mobility: grande, comodo e con tantissima autonomia. Tanta la stabilità: è in grado di assorbire quasi tutte le asperità dell’asfalto, evitando quindi il rischio di caduta se si dovesse finire con le ruote (comunque piccole) su una radice, un tombino rialzato o un piccolo dislivello. Questo è garantito anche dalla doppia sospensione, sia anteriore che posteriore, in grado di annullare le vibrazioni.

Il mezzo pesa 27 chili e non è consigliato per chi tende a muoversi con i mezzi, perché non si piega agevolmente. Resta comunque indicato per compie spostamenti brevi durante la giornata.

Velocità

Il monopattino rispetta la normativa attuale relativa al limite di velocità dei monopattini: 20 km/h nella modalità sport, a 15 km/h in quella standard e a 5 km/h in quella passeggio. Quando si va a 20 all’ora con l’S65N sembra di essere su un tappeto di velluto: è evidente che si tratti di un veicolo progettato per andare più velocemente, ma in piena sicurezza. Il motore è da 900 Watt di picco, ma tuttavia viene gestito con una potenza di 450 Watt per rispettare la legge italiana. Ottimo nell’accelerazione e sopporta bene anche le salite.

Più sicurezza

Le dimensioni della pedana sono ovviamente dettate dal pacco batterie, decisamente più grosso di quello usato normalmente sui monopattini: sono 15 Ah per 36V. Le dimensioni del monopattino sono abbondanti e questo contribuisce a migliorare la sensazione di comfort e la governabilità. Ci sono anche accorgimenti importanti per quanto riguarda la sicurezza: uno di questi è la presenza delle frecce direzionali, che sono obbligatorie, l’altra è l’inserimento elementi di catarifrangenti sui fianchi utili per rendere evidenti i monopattini all’interno delle rotatorie alle macchine che si avvicinano. Di sera, infatti, quando una macchina incrocia perpendicolarmente un monopattino risulta difficile vedere le due luci frontali e posteriori.

Prezzo

Navee S65C è disponibile a 769 euro sul sito online di Unieuro, Amazon ed Eprice. Prima di acquistarlo, però, è sempre meglio provarlo o vederlo dal vivo, perché nonostante si tratti di un mezzo a due ruote veloce ed efficiente, resta comunque ingombrante e pesante.