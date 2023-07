Volano bici e monopattini a noleggio. Fino al +91% a Roma

Roma, 19 luglio 2023 – “I dati raccolti sono inequivocabili e confermano che gli italiani stanno abbracciando questa forma di trasporto intelligente, contribuendo a ridurre l'uso dei veicoli privati e l'impatto ambientale”. E' lapidario il commento dei vertici di Assosharing agli ultimi dati che fotografano la crescita dell'utilizzo di biciclette e monopattini 'condivisi' nelle grandi città italiane. E, in effetti, la prima associazione di categoria nazionale del comparto della cosiddetta 'sharing mobility' sta cavalcando un periodo d'oro. Nel solo mese di luglio, infatti, a Roma “l'utilizzo del bike sharing è cresciuto del 91% rispetto allo stesso mese dello scorso anno”, mentre “a Milano l'incremento è stato dell'84%”. E, per quanto riguarda quei monopattini protagonisti di continue modifiche ad hoc del Codice della strada, il loro utilizzo segna a Roma un +51% rispetto a un anno fa, mentre a Milano tocca punte del +72%. Nella consapevolezza, parlando proprio di regolamenti in evoluzione, che si dovrà continuare a “collaborare con le autorità locali, gli operatori del settore e le parti interessate per migliorare la qualità del servizio, garantire il rispetto delle regole, ampliare l'offerta e creare un ambiente favorevole alla sharing mobility".

Del resto, ad oggi, per Assosharing l'impennata del numero di utenti e di corse degli ultimi dodici mesi rappresenta già da sola “una testimonianza dell'importante ruolo che la sharing mobility svolge nel migliorare la mobilità urbana” sui fronti già citati della congestione del traffico e delle emissioni. Ma anche, non va dimenticato, sul fronte dell'approccio di massa alle nuove tecnologie, visto che “le applicazioni mobili e gli avanzati sistemi di gestione delle flotte hanno semplificato l'esperienza dell'utente, offrendo un'ampia scelta di veicoli, tra cui automobili, scooter, biciclette e monopattini elettrici”. Per una rivoluzione della mobilità urbana che, se sarà affiancata da paralleli sviluppi e adeguamenti ambientali delle reti di trasporto pubblico, promette di sfidare a breve il monopolio dei mezzi privati.