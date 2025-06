Monica Genovese: chi è la manager da 6 miliardi nominata da Filosa alla guida degli acquisti Stellantis

Monica Genovese è la nuova Responsabile Acquisti di Stellantis, una delle figure chiave scelte dal neo CEO Antonio Filosa per guidare la svolta “italiana” del gruppo automobilistico.

Con un portafoglio di circa 6 miliardi di euro da gestire e una carriera trentennale nel settore automotive, Genovese rappresenta l’emblema della competenza e della continuità industriale all’interno del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Un percorso di eccellenza: dalla Sicilia a Torino, passando per Melfi

Monica Genovese, 55 anni, è originaria della Sicilia ma torinese d’adozione. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera in Fiat poco più che ventenne, entrando nello stabilimento di Melfi, uno degli hub produttivi più importanti d’Italia. Da qui ha avviato un percorso di crescita professionale che l’ha portata a ricoprire ruoli di crescente responsabilità nell’area acquisti, attraversando tutte le principali trasformazioni del gruppo: da Fiat a FCA, fino a Stellantis.

Le tappe della carriera

1995: entra in Fiat Group, inizialmente nell’area Manufacturing, con incarichi nello stabilimento di Melfi.

entra in Fiat Group, inizialmente nell’area Manufacturing, con incarichi nello stabilimento di Melfi. 1999 : passa all’area Purchasing, dove si occupa di acquisti per il gruppo a livello europeo, diventando progressivamente il riferimento per i fornitori dell’indotto automobilistico.

: passa all’area Purchasing, dove si occupa di acquisti per il gruppo a livello europeo, diventando progressivamente il riferimento per i fornitori dell’indotto automobilistico. 2006-2008 : ricopre il ruolo di Parts Supply Chain Operation Manager Europe, gestendo la supply chain dei ricambi per l’Europa.

: ricopre il ruolo di Parts Supply Chain Operation Manager Europe, gestendo la supply chain dei ricambi per l’Europa. 2008-2010 : diventa Parts Supply Chain Operations Director, ampliando la responsabilità anche a Sud America e Asia.

: diventa Parts Supply Chain Operations Director, ampliando la responsabilità anche a Sud America e Asia. 2011 : nominata Head of Parts Supply Chain Operations and Purchasing per la regione EMEA di Fiat.

: nominata Head of Parts Supply Chain Operations and Purchasing per la regione EMEA di Fiat. 2015-2021 : head of FCA Purchasing per l’area EMEA, posizione mantenuta fino alla fusione con PSA.

: head of FCA Purchasing per l’area EMEA, posizione mantenuta fino alla fusione con PSA. 2021-2025 : in Stellantis, assume la responsabilità globale degli acquisti di materiali diretti per diversi gruppi merceologici, tra cui Chassis, Powertrain e Adaptation.

: in Stellantis, assume la responsabilità globale degli acquisti di materiali diretti per diversi gruppi merceologici, tra cui Chassis, Powertrain e Adaptation. 2025: viene nominata Responsabile Acquisti e membro del Leadership Team di Stellantis dal CEO Antonio Filosa.

Il ruolo strategico in Stellantis

La nomina di Monica Genovese arriva in un momento cruciale per Stellantis, che sotto la guida di Antonio Filosa punta a rafforzare la filiera industriale italiana e a valorizzare il “Made in Italy”. La gestione degli acquisti rappresenta un’area nevralgica, sia per l’impatto diretto sui costi sia per il ruolo di collegamento con i fornitori dell’indotto, molti dei quali italiani. La solidità dei piani industriali di Stellantis per l’Italia, presentati da John Elkann davanti al Parlamento, passa anche dalla capacità di Genovese di garantire efficienza, innovazione e sostenibilità negli approvvigionamenti.

Vita privata

Monica Genovese è sposata e madre di due figli. Nonostante gli impegni professionali, ha sempre mantenuto un forte legame con la famiglia e con la sua terra d’origine. La sua prima auto è stata una Alfasud, simbolo di un percorso che l’ha vista crescere nel cuore dell’industria automobilistica italiana.

Le altre nomine del Leadership Team Stellantis annunciate da Antonio Filosa

Con l’insediamento ufficiale del 23 giugno 2025, Antonio Filosa ha annunciato un profondo rinnovamento del Leadership Team di Stellantis, puntando su una squadra composta da manager interni con una profonda conoscenza dei brand, dei prodotti e dei mercati dell’azienda.

I principi della nuova squadra

Filosa ha sottolineato che la nuova squadra “attinge a tutto il meglio di Stellantis, leader interni che portano una mentalità orientata alle persone, una profonda comprensione dei nostri marchi, prodotti e clienti, competenze di livello mondiale e uno spirito imprenditoriale fondamentale per il successo”.

Le principali nomine

Il Leadership Team di Stellantis (SLT) recentemente annunciato è il seguente:

Antonio Filosa , CEO, mantiene il suo ruolo di Responsabile per il Nord America e American Brands.

, CEO, mantiene il suo ruolo di Responsabile per il Nord America e American Brands. Doug Ostermann , CFO, assume la responsabilità delle fusioni, delle acquisizioni e delle joint venture.

, CFO, assume la responsabilità delle fusioni, delle acquisizioni e delle joint venture. Jean-Philippe Imparato continua a ricoprire il ruolo di Responsabile per l’Europa allargata e European Brands, di cui ora farà parte anche Maserati.

continua a ricoprire il ruolo di Responsabile per l’Europa allargata e European Brands, di cui ora farà parte anche Maserati. Emanuele Cappellano entra a far parte dello SLT nel suo ruolo di Responsabile per il Sud America e assume la responsabilità di Stellantis Pro One, la business unit dei veicoli commerciali.

entra a far parte dello SLT nel suo ruolo di Responsabile per il Sud America e assume la responsabilità di Stellantis Pro One, la business unit dei veicoli commerciali. Philippe de Rovira è stato incaricato di guidare il Resto del Mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services.

è stato incaricato di guidare il Resto del Mondo e mantiene la responsabilità per Stellantis Financial Services. Davide Mele entra a far parte dello SLT per dirigere l’area Product Planning.

entra a far parte dello SLT per dirigere l’area Product Planning. Ned Curic continua alla guida dell’area Product Development & Technology.

continua alla guida dell’area Product Development & Technology. Sébastien Jacquet , nominato all’inizio del mese Responsabile dell’area Quality, si unisce allo SLT.

, nominato all’inizio del mese Responsabile dell’area Quality, si unisce allo SLT. Monica Genovese è nominata Responsabile dell’area Purchasing.

è nominata Responsabile dell’area Purchasing. Scott Thiele assume la guida del nuovo ruolo Responsabile dell’area Supply Chain e si unisce allo SLT, riunendo le attività precedentemente svolte nelle aree Planning e Manufacturing.

assume la guida del nuovo ruolo Responsabile dell’area Supply Chain e si unisce allo SLT, riunendo le attività precedentemente svolte nelle aree Planning e Manufacturing. Arnaud Deboeuf continua alla guida dell’area Manufacturing.

continua alla guida dell’area Manufacturing. Xavier Chéreau continua a dirigere l’area Human Resources e Sustainability.

continua a dirigere l’area Human Resources e Sustainability. Clara Ingen-Housz entra a far parte dello SLT in qualità di Responsabile dell’area Corporate Affairs & Communications.

Oltre al Leadership Team di Stellantis (SLT), i seguenti quattro dirigenti riporteranno direttamente al CEO:

Ralph Gilles come Responsabile dell’area Design.

come Responsabile dell’area Design. Olivier François come Responsabile dell’area Marketing.

come Responsabile dell’area Marketing. Alison Jones che sarà ora Responsabile dell’area Parts & Services e della Circular Economy.

che sarà ora Responsabile dell’area Parts & Services e della Circular Economy. Giorgio Fossati come General Counsel.

come General Counsel. Richard Palmer continuerà come consulente strategico della Società.

La struttura del nuovo team è stata pensata per portare le decisioni di prodotto il più vicino possibile ai mercati di riferimento, valorizzando la conoscenza accumulata nei diversi territori e rafforzando il legame con fornitori, dealer e comunità locali.