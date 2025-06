Yamaha in Italia, 70 anni di sfide e passione

Roma. 4 giugno 2025 – Settant'anni fa l'Italia era rinata dopo lo sfacelo di guerra e dittatura e aveva forte un sentimento di rinascita e libertà. In quegli anni un'azienda giapponese di motori faceva il suo capolino nel Belpaese e oggi è ancora qui. Si scrive Yamaha e si legge 'Yàmah', lo specifica per prima cosa a Money Vibez Stories Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe – Filiale Italia, raccontando nel salotto allestito nella sede de Il Giorno a Milano le sfide quotidiane di un'azienda di moto e del manager che la guida.

Partendo da una confessione: la passione per le due ruote è arrivata per lui al suo arrivo in Yamaha, e non prima, anche se oggi è più forte che mai. Colombi è l'ospite di oggi del format di Quotidiano Nazionale che dallo scorso marzo racconta ogni mercoledì la vita di un'azienda attraverso il lavoro dei suoi capitani d'impresa.

Prima di lui nelle sedi dei giornali del gruppo Qn-Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno), sono arrivati, tra gli altri, Emma Marcegaglia, Maurizio Marchesini, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti di Menarini, Sergio Dompè dell'omonima azienda, Valentina Volta di Datalogic, Marco Palmieri di Piquadro, Carlo Pontecorvo di Ferrarelle, Giovanna Gigliotti di Unisalute e molti altri. Tutte le puntate sono disponibili sul sito di quotidiano.net e su tutti i nostri social.