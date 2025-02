Money Vibez Stories: il nuovo vodcast che racconta i protagonisti dell’economia italiana

Il Gruppo Monrif, con le sue storiche testate giornalistiche QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ha lanciato Money Vibez Stories, un nuovo vodcast che si propone di raccontare il mondo dell’economia e dell’imprenditoria in modo diretto e coinvolgente. Il progetto nasce dall’evoluzione della già affermata rubrica Money Vibez, che ha rivoluzionato la comunicazione economico-finanziaria con un linguaggio chiaro e accessibile, in particolare per le nuove generazioni.

Un format innovativo per raccontare l’economia

Money Vibez Stories si distingue per un approccio unico nel suo genere: attraverso interviste esclusive, i giornalisti delle testate Monrif incontrano industriali, imprenditori digitali e leader aziendali per far emergere non solo le loro storie di successo, ma anche le sfide affrontate e il dietro le quinte del fare impresa in Italia.

Ogni episodio sarà una conversazione di circa mezz’ora, durante la quale gli ospiti condivideranno aneddoti, strategie e strumenti del mestiere, mostrando oggetti significativi come agende, prototipi e fotografie che raccontano il loro percorso professionale. L’obiettivo è offrire al pubblico una prospettiva più umana e autentica del mondo imprenditoriale, avvicinandolo ai protagonisti dell’economia italiana.

Gianluca Pavanello, CEO di Macron e primo ospite del nuovo vodcast "Money Vibez Stories"

Il primo protagonista di Money Vibez Stories: Gianluca Pavanello, CEO di Macron

Prima lezione per gli startupper: state attenti al nome che scegliete. Perché ‘omen nomen’, come dicevano i latini, con Macron ha funzionato. Lo spiega con la giusta dose di ironia Gianluca Pavanello, ad dell’azienda bolognese di abbigliamento e accessori per lo sport che oggi sponsorizza più di 90 club in tutto il mondo. “Quando è stato scelto il nome - ragiona - i fondatori di quello che all’epoca, negli anni ‘70, era un semplice negozio di abbigliamento specializzato a Bologna, hanno scelto Macron perché in greco ‘macro’ vuol dire grandi. Però forse è così che ci siamo condannati a crescere, crescere, crescere”.

L’azienda ha chiuso il 2024 con 222 milioni di euro di fatturato, realizzato per l’80% all’estero. Quando Pavanello è entrato, nel 2004, il fatturato era di 10,4 milioni. Una crescita costante, che per l’ad è dovuta in primo dal giusto mix tra ambizione, quindi sogni, e capacità di tornare poi con i piedi per terra. Sarà anche una questione d’età. “In azienda l’età media è 33 anni. Assumiamo molti giovani che poi formiamo nella nostra academy interna, e io stesso avevo 34 anni quando Francesco Bormioli, che acquistò l’azienda dal fondatore, decise di affidarmi la guida della macchina. E’ stato coraggioso, e io lo ringrazierò sempre, perché mi ha messo le chiavi in mano senza che io avessi delle provate esperienze alla guida”.

Oggi Macron lavora in tutto il mondo e sponsorizza squadre di calcio, di rugby, di basket, di baseball e chi più ne ha più ne metta. Il suo confronto è con i giganti del settore, anche se “ci siamo ritagliati la nostra fetta di mercato e continuiamo a crescere con passione e determinazione, evitando gli scontri diretti e conquistando quelle zone dove non c’è un leader indiscusso”. “Siamo un’azienda antifragile, io lo dico sempre. Nella complessità ci troviamo bene. Sappiamo difenderci e impegnarci cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno almeno un po’. Facendo come fanno i nostri sportivi: allenamento, sacrificio, sforzi e passione, fino all’esultanza finale”. Che poi, chiarisce, è proprio il nostro simbolo: un omino che esulta alzando le braccia al cielo. “Ah, non lo aveva capito?”.

I prossimi protagonisti

Ecco quali saranno le prossime interviste a figure del panorama industriale italiano:

Sergio Dompé, Executive President di Dompé Farmaceutici

Maurizio Marchesini, Presidente di Marchesini Group

Lindo Aldrovrandi, Amministratore Delegato di Renner Italia

Anche questi imprenditori racconteranno le loro esperienze, rivelando cosa significa guidare aziende di successo in un contesto economico in continua evoluzione.

Un nuovo modo di raccontare l’economia: leggerezza e profondità

Il progetto Money Vibez Stories nasce dall’esigenza di modernizzare il racconto dell’economia, adottando lo stile fresco e dinamico che ha caratterizzato la rubrica Money Vibez. L’uso di video, slide e grafiche sui social media ha reso i contenuti economico-finanziari più accessibili, avvicinando il pubblico, in particolare quello della Generazione Z, a tematiche spesso percepite come complesse.

“Spesso l’informazione economica rischia di apparire distante e complessa, ma noi crediamo che sia possibile spiegare il mondo dell’impresa e della finanza con un linguaggio chiaro, accessibile e autentico.” – ha dichiarato Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

Dove seguire Money Vibez Stories

Il vodcast sarà disponibile sul sito di QN Quotidiano Nazionale oltre che sulle principali piattaforme social Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube del Gruppo.

Money Vibez Stories si configura quindi come un punto di riferimento per chi vuole capire meglio il mondo dell’impresa e della finanza, raccontando le storie di chi ogni giorno lavora per costruire il futuro economico del Paese. Un progetto ambizioso che punta a ispirare, informare e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con la qualità giornalistica che da sempre contraddistingue le testate del Gruppo Monrif.