Leadership, inclusione e un McChicken: la ricetta di Giorgia Favaro fuori e dentro McDonald’s

Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia dal 2024, sta ridefinendo il ruolo del colosso americano nel panorama italiano, puntando su inclusione, innovazione, qualità e una forte integrazione con il tessuto socio-economico nazionale. L'abbiamo incontrata per realizzare una puntata del vodcast Money Vibez Stories, ed abbiamo chiacchierato lungamente con lei affrontando diversi aspetti del suo lavoro e della sua vita.

L’ascesa delle donne nelle multinazionali

“Sono molto orgogliosa di questo traguardo: sono cresciuta all’interno dell’azienda e vivere questo percorso è una grande responsabilità, perché sono consapevole di poter essere un esempio per molte donne che vogliono emergere”, afferma Favaro. Il suo arrivo ai vertici è significativo in un contesto dove la presenza femminile nei ruoli chiave è ancora limitata. “McDonald’s è un’azienda che premia il merito e dà pari opportunità a tutti. Il mio management team è composto al 50% da donne e anche i direttori di ristoranti sono equamente divisi tra maschi e femmine. Fa parte del Dna della nostra azienda”.

La visione inclusiva e l’impatto sociale

“Investiamo ogni anno in formazione: forniamo oltre un milione di ore di training ai nostri 38.000 dipendenti italiani. Questo è un pilastro fondamentale per la crescita personale e professionale di chi lavora con noi”, sottolinea Favaro. E aggiunge: “La nostra forza sono le persone, soprattutto i giovani, e lo sforzo che facciamo per integrare e valorizzare tutte le professionalità”. Il programma “Women in Franchising” sta cambiando il volto della rete imprenditoriale: “Vogliamo vedere sempre più donne a capo dei nostri ristoranti: è una questione di cultura aziendale e sociale”.

Il modello glocal e la sostenibilità

Favaro ribadisce: “Il nostro legame con la filiera agroalimentare italiana rappresenta un pilastro essenziale del nostro modello di business. Collaboriamo strettamente con fornitori di eccellenza e abbiamo portato nei nostri menu 21 ingredienti Dop e Igp negli ultimi 16 anni”. Gli investimenti nella filiera italiana superano i 400 milioni di euro l’anno. “Abbiamo appena rilanciato le pepite di Asiago con lo speck e il nuovo McCrunchy Chicken. Facciamo molti test con nuove filiere: anche quest’anno valorizzeremo un nuovo ingrediente ‘da salvare’”.

Innovazione tecnologica e qualità dell’accoglienza

“Innovazione e ricerca sono fondamentali per la ristorazione. La personalizzazione, la digitalizzazione dei ristoranti e delle ordinazioni sono leve strategiche per offrire la migliore esperienza possibile. Noi vogliamo continuare a crescere così: puntando su qualità e accoglienza”, dice ancora Favaro. “L’esperienza che regaliamo ai clienti passa dalla digitalizzazione dei processi alla relazione umana, perché vogliamo che ogni visita sia piacevole e sicura”.

Il McChicken: una scelta di cuore

Nel discorso personale il tono si fa leggero: “Il McChicken è da sempre il mio panino preferito, lo dico senza esitazione. Da adolescente, ricordo la mia prima volta in un McDonald’s a Lione durante uno scambio culturale: da allora, quel panino è rimasto una costante, semplice e iconica. Ancora oggi è il mio must”.

Accessibilità e responsabilità sociale

“Siamo attenti a qualsiasi ritocco verso l’alto dei prezzi. I nostri clienti principali sono le famiglie. Per questo garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo possibile, soprattutto nei menu famiglia. Non vogliamo lasciare indietro nessuno”, precisa Favaro. Il menù salva-euro e l’offerta di panini e menù completi sotto i 5 euro sono risposte tangibili alla situazione socio-economica del Paese: “L’accessibilità è un valore insostituibile”.

Leadership, crisi e scelte

“Vivo questo ruolo con estrema responsabilità e dedizione. È importante sapersi circondare di persone di valore, costruire una squadra solida e non avere paura di prendere decisioni anche difficili, pensando all’impatto sulla vita di tanti”, racconta Favaro. “Ad ogni giovane consiglio di avere in testa un obiettivo chiaro e scegliere con attenzione i propri compagni di viaggio. Serve un cambiamento culturale che sostenga la genitorialità e aiuti a superare ogni barriera dentro e fuori l’azienda”.