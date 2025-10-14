La rivoluzione del cappotto termico: come tagliare i consumi energetici fino al 70%

L'Italia si trova di fronte a una sfida titanica: rinnovare un patrimonio immobiliare "veramente vetusto, veramente energivoro". A dirlo è Fabrizio Candoni, amministratore delegato di WeGreenIt, azienda specializzata nella riqualificazione energetica degli edifici esistenti, durante l’intervista al vodcast Money Vibez Stories.

Un patrimonio immobiliare da curare

"Stiamo parlando di 5 milioni e mezzo di immobili in classe G", esordisce Candoni. "Quindi abbiamo una direttiva europea case green che ti impone di andare in classe A. È un vasto programma, c'è tanto lavoro da fare".

La filosofia di WeGreenIt è chiara: "Siamo un general contractor nella riqualificazione immobiliare, quindi non costruiamo nulla di nuovo. Non buttiamo un metro quadro di nuovo suolo e prendiamo quelli che sono gli edifici malati, li curiamo, li facciamo consumare meno energia, immettere meno CO2. Mettiamo energia per far consumare meno energia".

Il cappotto termico: la vera rivoluzione energetica

Quando si parla di efficientamento energetico, Candoni è categorico: "L'intervento principale è quello termico della dispersione termica quindi il cappotto, l'isolamento dell'involucro e i serramenti. Il combinato disposto del cappotto termico e serramenti ti riporta circa 62-63% di risparmio energetico".

Sull'intelligenza artificiale ridimensiona le promesse: "Esistono alcune smart solution di cui si parla tanto nei convegni, l'intelligenza artificiale non si nega ormai nessuno, ma incide per quel 2-3%. Il vero incidenza sulla questione energetica è la rivoluzione termica: il cappotto, i serramenti".

I risultati sono significativi: "Riusciamo a ottenere delle efficienze nell'ordine del 70%, quindi diminuisci anche il costo in bolletta in modo significativo". In alcuni progetti l'azienda è arrivata al "near zero emission building. Non è la casa passiva, ma ci siamo quasi".

Il superbonus: luci e ombre

Sul superbonus, Candoni offre un'analisi equilibrata: "È stata una grande iniziativa gestita non benissimo. Eravamo in una guerra e c'era il Covid, serviva uno scossone alla macchina. Un'iniziativa con troppi soldi, troppo facili, troppo poco tempo".

E porta l'esempio di altri paesi: "In Spagna stiamo gestendo circa 63 milioni di interventi con Rehabilita Madrid che è sostanzialmente la stessa politica del superbonus al 65%. Ovunque i Governi intervengono perché da solo il mercato non ha interesse a fare la rinovazione immobiliare perché i ritorni dell'investimento sono troppo lunghi".

Il problema è stato l'effetto fisarmonica: "C'è stato un gravissimo doping anche sulle materie prime". La soluzione? "All'imprenditore serve pianificare i prossimi dieci anni. Dimmi quante tasse devo pagare, dimmi quali sono gli interventi, non mi cambiare le regole. Dico sempre: c'è qualcosa di peggio di una seggiola che scricchiola? È una seggiola che ti tolgono e mettono sempre".

La sicurezza nei cantieri: un imperativo categorico

Un tema che sta particolarmente a cuore a Candoni è la sicurezza. I numeri sono drammatici: "Ogni anno muoiono circa 250 persone. Mediamente ogni due anni c'è una torre gemelli che cade in Italia. L'operaio che viene a lavorare da te deve tornare a casa della famiglia e dei propri cari".

WeGreenIt vanta un record significativo: "Su 67 cantieri zero incidenti, e questo è un tema che nell'edilizia è un benchmark quindi si può lavorare in modo sicuro, si può". Il problema? "Le carte che ci sono per mitigare questi rischi sono qualche tonnellata. La burocrazia non serve a niente, bisogna portare la sicurezza a zero nei cantieri".

Una filosofia aziendale contro corrente

La gestione di WeGreenIt riflette la personalità del suo amministratore delegato: "Sono molto esigente, sono molto incline allo scherzo. È un'azienda estremamente meritocratica e brutalmente meritocratica, che però è quell'ascensore che noi diciamo manca spesso in Italia".

Il motto aziendale: "Lavorare da noi, per quanto bravi e autorevoli, non possiamo sentirci dire 'ho sempre fatto così'. Questo per noi è la regola numero uno. Ci si mette in gioco fin dall'inizio, abbiamo tantissimi giovani talenti, cerchiamo di guardare sempre un angolo differente. Da noi non ci si annoia".

Le sfide generazionali

Candoni ha una visione articolata sulle nuove generazioni: "I giovani oggi hanno grandissime opportunità di viaggiare che noi non avevamo, e non sono sicuro che abbiano le stesse opportunità di costruire. Le barriere sopra sono molto più rigide di un tempo, soprattutto in Italia".

Il rischio? "Essere uno spettatore che viaggia. Questo è difficile poi a costruire". Sull'ambiente però riconosce un merito: "Sul green hanno molta più consapevolezza di noi, ma ce l'hanno in modo puro. Lo vedo dalla raccolta differenziata o non buttare il biglietto del tram per terra. Non era scontato, ecco su questo c'è speranza".

Un percorso da Marco Polo moderno

Prima di WeGreenIt, Candoni ha vissuto una carriera internazionale: "Mi sono occupato per vent'anni di internazionale, tutto il Maghreb, tutta la parte di Middle East e la Russia. 600.000 miglia l'anno in aerei per 15 anni pesano un po'".

Ma il sogno era chiaro fin da bambino: "A nove anni leggevo il Milione e ho iniziato a dire: io viaggerò il mondo e farò l'imprenditore. Marco Polo nel mio piccolissimo, evidentemente ho provato a fare".

Oggi WeGreenIt opera in sei paesi europei, e Candoni rivendica: "Se riesci in Italia, riesci diciamo", riferendosi alla complessità normativa del nostro Paese.

Guardare avanti

La sua filosofia di vita è riassunta in una metafora: "Hai la macchina. C'è un parabrezza grosso così e c'è uno specchietto retrovisore grosso così. Agisci di conseguenza. La dimensione per guardare cosa è stato passato è 1/50. L'idea che il parabrezza è molto grande per guardare quello che arriva è un po' romantica, però è quell'idea lì".

Sul futuro geopolitico è preoccupato: "Sono ottimista per definizione perché faccio l'imprenditore, quindi inizio a essere un po' più pessimista in questo momento. Vedo una grande confusione, un passaggio da un sistema bipolare a multipolare. Siamo una grande poltiglia in giro per il mondo".