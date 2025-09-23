“La matita non morirà mai e i giovani stanno tornando a usarla”

Da Firenze a New York, passando per il Messico e l’India. La storia di FILA – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini è un viaggio lungo oltre un secolo, fatto di creatività, acquisizioni e resilienza. Alla guida, da oltre trent’anni, c’è Massimo Candela, amministratore delegato e terza generazione della famiglia al vertice dell'azienda dal 1956. In un’intervista esclusiva al vodcast Money Vibez, Candela ripercorre le sfide, i successi e le prospettive future di un gruppo che oggi fattura quasi un miliardo di euro ed è presente in oltre 150 Paesi.

Dal marchio Giotto alla conquista degli Stati Uniti

“Il nostro settore, per colmare il ritardo rispetto ai concorrenti tedeschi nati due secoli prima, aveva una sola strada: crescere per acquisizioni”, spiega Candela. È così che FILA Group ha costruito un portafoglio di marchi iconici come Giotto, Tratto Pen, Pongo e Das, diventati parte della quotidianità di milioni di famiglie.

Lo sbarco negli Stati Uniti è stato un punto di svolta: “Oggi gli USA rappresentano più del 50% del nostro fatturato. Quando ci siamo mossi vent’anni fa non avevamo nulla lì, è stata una sfida vinta. Senza quell’operazione oggi sarebbe molto più difficile, vista la deriva protezionistica americana”.

Le persone al centro

Oggi FILA Group conta circa 3.200 dipendenti: “Un’azienda è fatta prima di tutto dagli uomini. Se non hai persone di qualità, l’azienda non va da nessuna parte”, sottolinea Candela. Per questo, gran parte del management che lo affianca è cresciuto insieme a lui, condividendo strategia e visione.

Innovazione anche nelle matite

Dietro prodotti che sembrano immutabili, si nasconde un lavoro complesso: “Produrre miliardi di matite con una qualità elevata è tutt’altro che scontato. Il legno è vivo, la mina deve essere resistente ma morbida, e l’innovazione serve a garantire che il difettoso resti sotto l’1%”. Non a caso, FILA Group è arrivata a 2 miliardi di matite prodotte ogni anno, con una difettosità vicina allo zero.

Dalla crisi al rilancio

Il periodo più difficile? “Sicuramente all’inizio, nei primi anni ’90. L’azienda era in difficoltà, ma ho deciso di restare e rilanciarla. Una delle mosse chiave fu l’acquisizione di Adica Pongo. Le banche non volevano finanziare ma non ho mai messo in dubbio che fosse la scelta giusta”, racconta. Anche durante il Covid, con le scuole chiuse, l’azienda ha dovuto reinventarsi: “In quei momenti difficili io comincio a divertirmi, perché emergono le idee e le opportunità”.

I prodotti del futuro

Secondo Candela, non esiste un prodotto destinato a dominare sugli altri: “La didattica guida le scelte: le maestre decidono se usare tempere, pennarelli o matite. Di certo pennarelli e matite restano i più importanti”. E sulla concorrenza è chiaro: “Il nemico principale non è il brand premium, ma chi produce a basso costo sacrificando la qualità. Per fortuna il consumatore se ne accorge subito”.

Una vita da manager globetrotter

Tra acquisizioni e visite negli stabilimenti, la vita di Candela è scandita da viaggi e riunioni. “In trent’anni ho passato più tempo all’estero che in Italia. Ma senza vedere di persona fabbriche, manager e team, non si possono prendere decisioni giuste”.

E alla fine, guardandosi indietro, l’AD ammette: “Se penso a tutto quello che abbiamo fatto, l’espressione più onesta è una sola: che fortuna. È andata bene”.