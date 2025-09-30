“La creatività nasce tra le persone, non negli algoritmi e senza fiducia non si va lontano”

Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Principia e protagonista di una carriera che ha attraversato pubblico e privato, si è raccontato ai microfoni del podcast Money Vibez, condividendo non solo la sua visione sull’energia e il futuro, ma anche le lezioni sulla leadership e sulle relazioni umane maturate in vent’anni di lavoro.

Principia è il nuovo nome di Arexpo che ora, a dieci anni dalla nascita di MIND, guarda al futuro con un’identità nuova e una missione più ampia: rigenerare spazi pubblici in tutta Italia, restituendo valore ai territori e alle persone.

“La fiducia è un elemento fondamentale senza il quale è difficile poter avere relazioni sul lavoro o nella vita privata soddisfacenti. Vuol dire costruire legami basati sull’onestà, sull’ascolto e mantenere sempre una sana dose di umiltà che ti consente di metterti in discussione”, chiarisce De Biasio, ricordando il suo libro ‘La leadership della fiducia’ nato da un discorso all’Università Cattolica di Milano: “Quattro anni fa mi hanno invitato a parlare agli studenti e mi sono chiesto cosa della mia esperienza potesse essere utile per loro. Così ho capito che senza fiducia non si va lontano”.

L’approccio positivo e la capacità di affrontare le difficoltà emergono dalle sue parole: “Ho sempre usato ogni energia per risolvere i problemi, riflettendo con le persone che avevo accanto. Sino ad oggi ho sempre avuto la fortuna o la capacità di avere accanto persone che mi hanno aiutato a risolverli”. E ancora: “Chi guida aziende deve essere ottimista. La prima qualità imprescindibile per un manager è l’ambizione, ma un’ambizione smisurata, perché se ti poni obiettivi mediocri, otterrai solo risultati mediocri».

De Biasio parla anche del valore della socialità e delle sfide portate dalla digitalizzazione: “La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono strumenti che portano vantaggi, ma non devono andare a discapito dell’aspetto umano. Il confronto casuale tra persone genera quella scintilla che porta alla creatività: la creazione avviene solo tra persone”. Perciò, il Milano Innovation District è pensato “per far incontrare ogni giorno decine di migliaia di persone e favorire la vita comunitaria: la socialità è la chiave per vivere bene e per creare un futuro dove i nostri figli possano stare meglio”.

Sul senso del proprio percorso, De Biasio rivela: “Ho scoperto che mi piace guidare le aziende partecipate pubbliche, perché la sera torno a casa e posso dire di aver contribuito a migliorare il mio Paese, nel mio piccolo o grande che sia. Mi piacerebbe continuare a mettere a disposizione le mie competenze perché ogni giorno puoi fare un pezzetto in più”.