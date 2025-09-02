La casa tra passato e futuro: Gabetti e il mercato immobiliare italiano

C'è da chiarire un aspetto, prima di tutto: il presidente di una delle principali società italiane di vendita e locazione di immobili non cambia casa ogni mese, scorrendo il dito sulle migliaia di annunci pubblicati sul portale del gruppo.

L'altro malinteso è che il mestiere di chi affitta e vende un immobile sia cambiato radicalmente nel tempo: "Sono cambiati i gusti e le necessità abitative degli italiani - specifica Fabrizio Prete, presidente e ad del gruppo Gabetti -, ma nonostante questo e nonostante l'evoluzione tecnologica e l'aggiunta di nuovi servizi, la filosofia del nostro lavoro non è cambiata poi così tanto".

Prete è il primo ospite della seconda stagione di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn - Quotidiano Nazionale che riprende dopo la pausa estiva. Ogni mercoledì il coordinatore del canale digitale economia di Quotidiano.net intervista i protagonisti dell'economia italiana per capire i meccanismi delle grandi aziende italiane e trovare il lato umano dei capitani e delle capitane d'impresa.

Il parterre è composto da nomi del calibro di Claudio Domenicali di Ducati, Stephan Winkelmann di Lamborghini, Emma Marcegaglia dell'omonimo gruppo, Marco Palmieri di Piquadro, Enrica Gentile di Aretè, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti di Menarini e moltissimi altri. Tutte le interviste precedenti sono comunque visibili su Quotidiano.net e su tutti i social del gruppo Qn così come l'intervista integrale a Fabrizio Prete di Gabetti.