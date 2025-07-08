Il segreto del cono gelato perfetto: la storia di Babbi

Ma com'è fatta la cialda di un cono gelato? Chi meglio di Carlo Babbi poteva raccontarcelo. Terza generazione di un'azienda che dal centro di Cesena ha conquistato il mondo, ha iniziato in produzione e ci spiega per prima cosa come anche un solo minuto di cottura in più o in meno possa cambiare radicalmente la qualità del cono che teniamo in mano.

L'azienda, romagnola nell'anima, è celebre anche per i waferini in confezione di latta, che attraversano tutto il mondo: un'intuizione del nonno Attilio - spiega Carlo Babbi - dovuta alla necessità di fare qualcosa anche in inverno, visto che negli anni Sessanta di sicuro la stagionalità del gelato artigianale era più drastica di oggi: si smetteva di mangiarli coi primi freddi e si ricominciava in primavera.

La storia della Babbi è una piccola epopea familiare: "Ricordo ancora il vecchio stabilmento sotto casa dei miei - ci racconta Carlo - con il centralino che, dopo l'orario di lavoro, smetteva di squillare in azienda e iniziava a squillare in casa". Oggi sarebbe impensabile. Eppure, nonostante i numeri oggi siano molto più grandi e la Babbi sia presente in tutto il mondo, l'approccio è rimasto quello.

"Mi capita ancora che qualcuno in azienda mi fermi per chiedermi di cambiare le scarpe antinfortunistiche - ride Carlo -. Noi, come diciamo sempre, siamo gente fatta in casa e un certo atteggiamento familiare non lo perdiamo mai, anche se oggi l'azienda è managerializzata". Dunque: business plan, viaggi all'estero per incontrare venditori e fornitori, e poi alla sera tutti al Babbi Caffè a Cesena per la chiusura del Fantacalcio aziendale...

Babbi è una delle tante aziende che da marzo in poi abbiamo ospitato nelle sedi dei nostri giornali - il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno - e che annoverano nomi come Marcegaglia, Piquadro, Lamborghini, Dompè, Gruppo Angelini, Unisalute, Ferrarelle e moltissimi altri. Le puntate sono tutte visionabili nella sezione dedicata a Money Vibez Stories, il vodcast che vi racconta le storie di grandi imprentiroi ed aziende taliane.