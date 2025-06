Il miracolo di Mulinum, da una protesta social a un’azienda a diffusione nazionale

Roma, 18 giugno 2025 – Dal progetto di una discarica, bloccato grazie a un cavillo, a degli orti in affitto in cui ciascuno avrebbe potuto raccogliere le proprie verdure. Ma il vero incontro è stato quello con le varietà di grano storica, i cosiddetti grani antichi. È la storia di Mulinum, protagonista della puntata di oggi di Money Vibez Stories, la serie di videointerviste agli imprenditori e alle imprenditrici realizzata da Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). Una puntata un po’ speciale, quella di oggi, perché è stata realizzata nel palazzo della Regione Toscana all’interno della tappa fiorentina del Festival Agrofutura, organizzato da Qn per raccontare i volti, le storie e i temi dell’agricoltura italiana. Stefano Caccavari, fondatore e oggi amministratore di Mulinum rappresentava una di queste storie. Un’avventura imprenditoriale incredibile più che per i numeri (oggi le sedi sono due, in Calabria e in Toscana, e una terza è in arrivo in Puglia), quanto per le modalità in cui è nata. Ovvero: una protesta per bloccare una discarica, di diceva, poi l’idea di coltivare grani antichi, quindi l’acquisto di un vecchio mulino a pietra prima che venisse dismesso. Acquisto realizzato in pochi giorni grazie a un crowdfunding sui social network. “Ma d’altronde per salvare un territorio protestare non basta – è il mantra di Caccavari –, bisogna fare qualcosa di concreto. E cosa c’è di più concreto del pane? Oggi Mulinum, in soli dieci anni, è cresciuta dal nulla fino a un milione di euro di fatturato, diffondendo il proprio prodotto grazie al passaparola e alla narrazione in tempo reale sui social. Una filiera che parte dalla terra e arriva al pane, da vendere poi al pubblico giusto.

