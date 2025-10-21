“I nostri contenitori ora finiscono nei cruscotti delle auto”. La rivoluzione green di Tetra Pak

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto di industria, sostenibilità e cultura aziendale.

Sessant’anni dopo l’apertura dello stabilimento di Rubiera, l’azienda svedese è ormai "orgogliosamente italiana. Siamo il primo mercato aperto fuori dalla Svezia, nel 1965 – ricorda Maggi – e oggi contiamo circa 2.500 dipendenti tra Modena e Monza”.

Sessant’anni di innovazione italiana

"I festeggiamenti ci hanno permesso di salutare alcuni dei colleghi che hanno aperto lo stabilimento sessant’anni fa”, racconta Maggi. L’Italia non è stata scelta per caso: “Quando l’azienda uscì dalla Svezia cercava mercati che si prestassero all’innovazione, alla capacità di preservare il cibo senza additivi. L’Italia, con la sua cultura alimentare e l’Emilia come centro ingegneristico, era perfetta”.

Dal latte ai fagioli: la tecnologia invisibile

Tetra Pak non produce solo cartoni, ma processi. "Mettiamo sul mercato oltre 5,2 miliardi di contenitori all’anno, confezionati su macchine Tetra Pak installate in cinquant’anni di attività. Il nostro supporto si estende spesso più a monte, fino agli allevatori, e più a valle, alla logistica dei prodotti alimentari”.

Il futuro è nella carta

L’innovazione più recente è il contenitore “family size” da un litro, in cui l’alluminio è stato sostituito da una barriera in carta. “Abbiamo portato la percentuale di materiali rinnovabili all’80%. Sembra un passo semplice, ma richiede un enorme investimento tecnologico: la qualità e la shelf life dei prodotti devono restare inalterate”.

Riciclo e seconda vita

Sull’economia circolare, Maggi sottolinea che “i nostri contenitori sono riciclati e riciclabili al 100%. Ogni anno investiamo circa 40 milioni di euro nella rete di raccolta e riciclo”. E aggiunge con orgoglio: “Il materiale dei cartoni è oggi utilizzato anche nell’automotive, come nel cruscotto della nuova Fiat Panda, e nel retail, per pallet e carrelli da supermercato”.

Tra consumo e cultura

Il presidente analizza anche i cambiamenti nelle abitudini alimentari italiane: “C’è meno latte nelle case perché nascono meno bambini: nel 2025 stimiamo 320-340 mila nascite in meno. A incidere è anche la riduzione del potere d’acquisto, ma ci sono nuove categorie in crescita, dalle bevande proteiche alle acque aromatizzate”.

“Cultura globale, cuore locale”

Maggi, che lavora in Tetra Pak da 26 anni, racconta il legame con l’azienda come un percorso di vita: “Mio padre iniziò a lavorare qui nel ’69. Io ho vissuto in Italia, negli Stati Uniti, in Indonesia, ma la cultura aziendale è la stessa ovunque. È una comunità che mette le persone al centro”.

Tra le mura di Rubiera, la ricorrenza dei 60 anni è stata festeggiata insieme alle famiglie: "Eravamo più di 1.200 persone. Vedere i figli dei nostri dipendenti visitare lo stabilimento e capire cosa fanno i loro genitori è stato emozionante”.