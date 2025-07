Dalla Lambretta alla TV via satellite: il viaggio di Sigismondi e Tivùsat

Il protagonista di questa nuova puntata del nostro vodcast Money Vibez Stories, dedicato ai protagonisti dell’industria italiana è Alberto Sigismondi, presidente di Tivùsat, ospitato nella sede de Il Giorno a Milano per ripercorrere la sua storia personale e quella di una delle piattaforme televisive più innovative d’Italia.

L’intervista racconta la “missione” di Tivùsat: portare la televisione anche dove il segnale terrestre non arriva, superando i limiti orografici del territorio italiano e garantendo l’accesso ai contenuti a oltre 2 milioni di famiglie, circa il 9% delle famiglie italiane.

Sigismondi racconta come la nascita di Tivùsat nel 2009 sia stata una risposta concreta all’esigenza di copertura universale, grazie alla distribuzione via satellite e all’uso di smart card per la protezione dei diritti, in un contesto di collaborazione inedita tra concorrenti storici come Rai e Mediaset. Una “co-opetition” che oggi rappresenta un modello di risposta alle sfide poste dalle grandi piattaforme internazionali e dalla rivoluzione digitale.

La chiacchierata con Sigismondi offre anche uno sguardo sulle nuove sfide: dalla transizione verso la distribuzione via IP, ancora poco regolamentata, alla necessità di interfacce semplici per l’utente, fino all’innovazione dell’Electronic Program Guide (EPG) che Tivùsat ha appena lanciato in versione beta, per una navigazione più intuitiva tra i contenuti.

Non manca uno sguardo al passato, con una foto del 1980 che immortala Sigismondi agli esordi, tra Lambrette e i primi passi a TeleMilano, il nucleo originario di Mediaset. Un viaggio personale che si intreccia con la trasformazione della televisione italiana: dalla lotta tra Rai e Mediaset degli anni ’80, all’attuale scenario frammentato e globale, dove la sfida è “fare meglio con meno risorse” e mantenere autorevolezza in un mondo dominato dagli algoritmi e dalla moltiplicazione dei canali.

Il video e l’intervista raccontano così non solo la storia di un manager e di una piattaforma, ma anche la continua evoluzione di un settore che, tra tradizione e innovazione, resta centrale nella vita e nella cultura del nostro Paese.