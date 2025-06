Da un incidente alla rivoluzione: la storia di Giorgio Tabellini e della sua azienda

C’è un prima e un dopo nella vita di Giorgio Tabellini, fondatore e presidente della Pei, Protezioni elaborazioni industriali e la data in questione è il Primo ottobre 1969. L’imprenditore bolognese, 82 anni, a capo di un’azienda multinazionale italiana con sedi produttive in Italia, Germania, Serbia e Brasile, ai tempi era solo un ex tornitore divenuto poi capofficina. Era arrivata una nuova macchina in azienda e toccò a lui provarla per primo. La provò una prima volta e alla seconda la sua mano vi rimase dentro.

“Lo sconforto però - racconta lui - durò pochissimo. Capii soltanto, fin da subito, che la mia vita sarebbe cambiata radicalmente, e che appena uscito dall’ospedale sarei tornato a studiare. Così fece: scuole serali e poi l’università, lasciata metà perché nel frattempo la vocazione gli era apparsa chiara: avrebbe fondato un’azienda che, di mestiere, si sarebbe occupata di evitare che ad altri accadesse quello che era accaduto a lui.

E’ la storia della Pei, che Tabellini ha raccontato ai microfoni di Money Vibez Stories. Ed è una storia che, in realtà, è proiettata al futuro. Dall’intelligenza artificiale alla sfida di proteggere gli umani ma anche le stesse macchine, dai soffietti per gli autobus snodati (quelli che uniscono al centro le due parti del mezzo: sì, li fanno loro) a una decisione etica e complessa che riguarda la proprietà.

La creazione di un trust che ha spersonalizzato la proprietà e ha posto l’amministrazione a un notaio. “E’ una sicurezza per chi ci lavora, e che vista l’anagrafica rimarrà dopo di me - spiega -. Il primo punto recita, chiaro, che l’azienda non può essere venduta. Il secondo è che nei ruoli apicali non possono esserci parenti dei soci, me compreso…”.