Da operaio a Ceo: “Così porto Cesi ai confini del mondo”

Roma, 11 giugno 2025 – Money Vibez Stories, il vodcast di Quotidiano Nazionale che incontra ogni mercoledì gli imprenditori e le imprenditrici del nostro Paese, ha ospitato Nicola Melchiotti, ad di Cesi, una società di consulenza tecnica e ingegneristica con sede a Milano e uffici e laboratori in tutto il mondo. Opera a livello globale nei settori dell’energia, delle infrastrutture elettriche, delle tecnologie avanzate e del settore spaziale. Con un passato da operaio, una formazione ingegneristica e un percorso che lo ha portato in tutto il mondo, Melchiotti ha raccontato i vantaggi e le difficoltà di guidare un’azienda che ha sedi e clienti in tutto il mondo. Le altre interviste di Money Vibez sono disponibili sul sito di Quotidiano.net e sui canali social del gruppo.