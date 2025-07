Crociere, una vacanza che piace sempre di più. In viaggio con MSC Group per il mondo

Milano, 30 luglio 2025 – Spiega Leonardo Massa, vicepresidente della divisione Southern Europe crociere di Msc Group che in questo momento, ma proprio adesso, 25 navi Msc stanno navigando in giro per il mondo con 90.000 persone a bordo. Il che, a ben pensarci, vuol dire mandare in giro per l'oceano 25 hotel da 2.600 camere e una serie di ristoranti in grado di produrre qualcosa come 24mila pasti al giorno. Non male per una tipologia di vacanza che in fondo nasce per un ripiego: anni '50, gli europei per fortuna non emigrano più in massa, i grandi bastimenti transatlantici sono diventate inutili cattedrali nel deserto e bisogna trovare il modo di riutilizzare. Ha funzionato, così pare, visto che se nel 2000 i turisti da crociera erano poco meno di 10 milioni nel mondo nel 2020 hanno superato i 34 milioni. Lo stesso vale per gli italiani, che nello stesso periodo sono passati da 200mila e oltre 1,2 milioni.

Leonardo Massa è stato ospite a Money Vibez Stories, il vodcast di Quotidiano Nazionale che ogni mercoledì racconta la storia e la visione di un imprenditore o di un grande manager. Oppure, nel caso in questione, di un grande sportivo prestato poi con altrettanto successo al mondo dell'industria. Già, perché Massa, racconta, ha vissuto almeno due vite. Di barche si è sempre parlato: dalla minuscola canoa con cui, giovanissimo atleta, ha gareggiato alle Olimpiadi estive del 1988, alle gigantesche navi da crociera che oggi dirige. Il suo talismano? Una poesia che gli ha insegnato il padre e che lui recita ancora oggi per trovare le risposte. Per scoprire quale basta ascoltare la puntata di Money vibez che lo vede protagonista, disponibile su tutti i nostri canali come tutte le altre. Dopo questa puntata Money Vibez Stories andrà in ferie per ritornare mercoledì 3 settembre con nuove storie industriali già in cantiere, pronte per essere raccontate. Stay tuned.