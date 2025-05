Cosa c’entra Peppa Pig con i codici a barre?

“Ho spiegato cosa faccio ai miei figli di 6 e 5 anni grazie a Peppa Pig. C’era una puntata al supermerato. Ho detto: ecco, la mamma produce quell’aggeggio che fa bip”. Fuor di cartone: Datalogic è leader mondiale di lettori ottici per codici a barre e qrcode. E lo fa così bene che, dal Canada al Vietnam, dall’Africa alla Germania, chiunque venga in contatto con codice a barre cancellato, stropicciato, attaccato male, seminascosto, è pregato di mandarne una foto a Bologna: “Noi ci lavoriamo, e facciamo in modo che i nostri lettori sappiano leggere anche quello”.

