Cavalcare l’onda: la storia di una startup energetica

Un'azienda familiare, tre fratelli alla guida e la foto di un'onda da cavalcare che fa bella mostra in ogni ufficio. Ospite di Money Vibez Stories oggi è Marco Bernardi, presidente di Illumia spa. Al microfono con Simone Arminio racconterà la storia dell'azienda e la sua quotidianità di manager nel vodcast di Quotidiano Nazionale dedicato alle storie e al racconto dell'imprenditoria italiana. Ogni settimana un ospite e una lista che ormai prevede nomi come Emma Marcegaglia, Sergio Dompè, Maurizio Marchesini, Sergio Marullo di Condojanni (Angelini Group), Lucia e Alberto Giovanni Aleotti (Menarini), Stefano Venier (Snam), Marco Palmieri (Piquadro), Giancarlo Foschi (Orogel) e moltissimi altri.

Con Bernardi e con Illumia, l'azienda di luce e gas, sono tanti gli argomenti trattati. Dalla sfida delle rinnovabili alla gestione dell'emergenza del Covid e delle guerre che incidono sulle forniture, fino alle sponsorizzazioni con il mondo dello sport, dal Bologna calcio al tennista Matteo Berrettini.

Passando per la storia di una ex startup che ha saputo credere in un mercato dominato dai colossi e che ancora oggi vede il proprio lavoro come una sfida quotidiana. Un'onda da cavalcare, nell'unico modo a loro possibile. "Puoi riuscirci se sei un transatlantico - ragiona Bernardi - e allora la spezzi passandoci in mezzo, e non è il nostro caso. Oppure non ti resta che cavalcarla, sfruttandone l'energia, senza farti capovolgere".