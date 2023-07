Mollicone: "Sostegno all'editoria" a Roma: 63 milioni dall'UE

Confermare e ampliare il sostegno al pluralismo dell’informazione e alle aziende dell’editoria: è l’impegno del presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone (nella foto), all’indomani del via libera a parte della Commissione Ue al fondo da 63 milioni che l’Italia ha destinato a sostegno dell’editoria: "Lavoreremo in legge di bilancio affinché siano confermate le misure in scadenza e ampliato il sostegno dello Stato al pluralismo dell’informazione e alle aziende editoriali", ha dichiarato Mollicone.

Un impegno che risponde alla richieste degli editori Fieg, che avevano invitato il governo a confermare le misure per il settore: "Gli editori auspicano che siano riconfermate nella prossima manovra di bilancio le forme di sostegno al settore in scadenza e siano recepite alcune delle proposte di rilancio dell’editoria giornalistica nel quadro del necessario sostegno che lo Stato è chiamato a garantire alle iniziative editoriali come ricordato dal presidente della Repubblica".

Venerdì era arrivata l‘autorizzazione da parte della Commissione europea di 63 milioni di aiuti all’editoria per contrastare la crisi dell’informazione giornalistica quotidiana e periodica e per sostenere investimenti a favore della transizione digitale del settore.

