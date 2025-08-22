Modena col Tridente spuntato. Voci di vendita e ammortizzatori. La lunga crisi della Maserati

Modena, 22 agosto 2025 – ​​​​​C’era una volta Maserati. Oltre a destare molta preoccupazione per i lavoratori in attesa di un lieto fine, la congiuntura che l’affligge da più di un anno e mezzo riflette un grande senso di nostalgia per quello che il Tridente ha rappresentato, per la città di Modena, per la Motor Valley e per l’intera storia dell’automobilismo. Nostalgia per un marchio da sempre abbinato a competizione e lusso, fino a questo difficile periodo in cui Maserati è invece sinonimo di crisi. Nostalgia per il fitto via vai di operai e tecnici vestiti in blu nei pressi della fabbrica di viale Ciro Menotti, che produceva a pieno regime sogni su 4 ruote per appassionati, imprenditori e persino presidenti della Repubblica. Al contrario oggi, se si passa dalle parti della torre Maserati, può capitare di vederle le tute blu, ma solo per picchetti e manifestazioni sindacali. È vero che nei suoi 110 anni di storia la Maserati, come tutti i brand automobilistici, ha attraversato varie epoche, alternando periodi di esaltazione e di successi a fasi più opache. Ma l’oggi appare particolarmente desolante, con vendite ridotte al lumicino, una gamma ristretta a tre modelli (MCPura e Granturismo con le rispettive versioni cabrio e la Grecale), una cassa integrazione senza fine, voci di vendita e un futuro pieno di incognite che il nuovo board nominato da John Elkann (formato dal ceo Antonio Filosa e dal direttore operativo Santo Ficili) dovrà risolvere dando una direzione chiara al Tridente.

Sembra così lontano anche solo pensare al 2020, eppure sono passati solo 5 anni. Il 2020 infatti è stato un anno particolarmente significativo per Maserati, che in mezzo alla pandemia ha annunciato e presentato la MC20: un modello di berlinetta completamente nuovo, che ha portato all’esordio l’inedito motore V6 Nettuno progettato presso l’Innovation Lab di via Emilia Ovest. Il progetto della nuova fase prevedeva che proprio il Nettuno avrebbe, nella sua versione elettrica, spinto e lanciato la nuova gamma a zero emissioni del marchio. In gamma era presente il Levante, primo suv Maserati, poi abbinato nel 2022 dal più piccolo Grecale. Nel 2023 il Tridente è tornato anche alle corse, prima in Formula E con la monoposto Tipo Folgore, e poi alle Fanatec GT2 European Series con la GT2 (evoluzione da pista della MC20). Insomma, tra fabbrica e pista le cose sembravano andare per il meglio, fino alla doccia fredda della cassa integrazione di inizio 2024, dello stop all’elettrificazione e dei bilanci in rosso del ‘23 e del ‘24. Le vendite della MC20 non sono mai decollate, mentre gli altri modelli in gamma soffrono la concorrenza, talvolta interna alla stessa Stellantis, che ha tanti, forse troppi, brand nel portfolio.

Bisogna quindi volgere lo sguardo più indietro per trovare la vera epoca d’oro di Maserati, che alimenta la nostalgia: gli anni ‘50 e ‘60, quando la proprietà era della famiglia Orsi. In quegli anni il marchio modenese costruì modelli iconici come la A6G/54, la 3500 GT nelle sue varie versioni, la Mistral e la prima Quattroporte. Inoltre, il Tridente diede vita, tra l’autodromo di Modena e i circuiti di tutto il mondo, all’accesa rivalità con la Ferrari, un derby perenne che segnò la storia della Formula 1. In quegli anni, quelli del boom economico, il rapporto con Modena, vista anche la stretta vicinanza tra fabbrica e centro storico (un unicum nel panorama dell’automotive mondiale), era fortissimo: il cuore dei modenesi batteva forte per le vetture del Tridente e ogni vittoria era un orgoglio per la città. Piloti come Fangio, Moss, Behra e Villoresi erano di casa sotto la Ghirlandina.

Più rivoluzioni copernicane hanno oggi stravolto il mondo dell’automotive e quell’epoca d’oro non è di certo replicabile, ma la speranza è di rivedere il Tridente là dove deve stare: nel gotha dell’auto. Magari imitando un’altra epoca felice per il Tridente: gli anni 2000, quando la collaborazione con Ferrari sotto la guida di Montezemolo portò importanti benefici sotto il profilo tecnico e della reputation del marchio.

(3 - continua)