Moda e lusso second hand: eBay svela i nuovi trend

Roma, 4 luglio 2025 – Cosa cercano online gli appassionati di moda nel 2025? Quali marchi dominano le wishlist digitali e quali trend stanno emergendo nel panorama globale? A queste domande risponde l’eBay Watchlist, nuovo report globale di eBay curato da Brie Welch, stylist newyorkese e nuova Resident Stylist della piattaforma.

Il report analizza l’attività di oltre 134 milioni di utenti su 2,3 miliardi di inserzioni, offrendo una fotografia unica e aggiornata dei desideri e delle abitudini di acquisto nel mondo della moda.

Dall’Italia al mondo: cosa guida gli acquisti

In Italia, la passione per moda e lusso si riflette anche nelle ricerche su eBay.it: ogni secondo viene cercato un articolo nella categoria Fashion & Luxury, che include sotto-categorie molto attive come gli orologi, cercati anch’essi una volta al secondo e i gioielli di lusso, con una ricerca ogni 30 secondi sulla piattaforma. Sul mercato italiano Armani si afferma come il marchio più cercato su eBay nel 2025, confermando il legame profondo tra il pubblico italiano e l’eleganza senza tempo del brand.

Per quanto riguarda gli oggetti del desiderio degli italiani, tra i prodotti più venduti su eBay nel nostro paese spiccano il Rolex Submariner, icona dell’orologeria di lusso, e la Louis Vuitton Speedy, borsa simbolo di stile e riconoscibilità. Anche a livello globale i brand italiani dominano: Gucci e Prada sono infatti tra i marchi di moda più acquistati su eBay nel mondo, insieme a Louis Vuitton, Burberry e Chanel.

Accanto ai grandi nomi che da sempre definiscono lo stile, il report rivela anche alcune sorprese tra i brand in maggiore crescita rispetto al 2024, segno di un mercato sempre più attento alle novità e ai cambi di prospettiva. Birkenstock (+61% rispetto al 2024) una volta sinonimo di comfort, è oggi un ‘ugly shoes’ di culto, adorata dai fashion insider, Altuzarra (+48%), che si distingue per un’eleganza sofisticata ma accessibile e Tombolo (+40%) con la sua estetica leisure e vacanziera.

Ci sono poi i classici senza tempo come Bulgari (+28%) e Patek Philippe (+27%) simboli di lusso classico e investimento, che continuano a esercitare un forte richiamo.

Il thrifting in crescita del 400% su eBay

In generale, il thrifting – ovvero l’acquisto di capi ‘second hand’ – è un fenomeno in forte espansione. Basti pensare che le vendite di abbigliamento, scarpe e accessori second-hand su eBay sono cresciute di oltre il 400% a marzo 2024 rispetto allo stesso mese del 2023. Il termine “vintage” è stato cercato in media 1.200 volte al minuto nel 2024, e circa il 40% degli articoli moda venduti su eBay è stato etichettato come “usato”.

Questi dati confermano una crescente attenzione verso la sostenibilità, ma anche il desiderio di esprimere la propria identità in modo autentico, cercando pezzi unici nel second hand. La moda oggi è sempre più fluida, personale e consapevole ed eBay si conferma il luogo dove questi cambiamenti prendono forma ogni giorno, tra ricerca, scoperta e circolarità.

Cinque trend chiave da tenere d’occhio

Per l’eBay Watchlist, Brie Welch ha individuato cinque macro-tendenze che stanno influenzando il modo in cui le persone si vestono e acquistano sulla piattaforma, restituendo una fotografia dinamica del fashion contemporaneo tra estetica, funzionalità e nuove esigenze espressive.

I barrel jeans, must-have del guardaroba urbano, hanno registrato un incremento delle ricerche del 130% rispetto all’anno precedente, mentre marchi iconici come Wrangler e Timberland si confermano protagonisti della categoria, cercati in media rispettivamente 37 e 20 volte al minuto nel 2024.

Gli abiti giallo burro, già decretato da molti come colore simbolo dell’estate 2025, hanno visto un aumento delle ricerche del 656%, segno di un desiderio diffuso di leggerezza e romanticismo. I blazer sartoriali sono tra i pezzi più ricercati (+209%), mentre i tailleur oversize crescono dell’87%, a dimostrazione di come l’abito strutturato torni protagonista del guardaroba, ma con volumi più liberi e codici più fluidi.

Le borse con le frange segnano un +41%, mentre le gonne in chiffon volano a +86%, evidenziando il ritorno di silhouette ariose e accessori d’impatto. Il denim si conferma protagonista assoluto, reinterpretato attraverso lavaggi, texture e dettagli ricercati. I jeans giapponesi, apprezzati per qualità e manifattura, crescono del 68%, mentre il denim cimosato segna un +46%, a testimonianza di un interesse crescente verso capi curati nei minimi dettagli.