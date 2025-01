Yamaha, progetto. Urban Mobility. Ecco il Tricity 300

Sulle strade della città con comfort e comodità di un mezzo di lusso. Eppure... eppure sei in scooter. Uno scooter a cinque stelle e che non conosce stagioni. L’ inverno? Non fa paura. Anzi, quasi non esiste con Tricity 300. Yamaha apre così il mondo della Urban Mobility a un pubblico ancora più ampio, grazie a questo modello. Grazie allo stile dinamico e alle prestazioni versatili, unite alle speci che migliori della sua categoria e alla tecnologia facile da usare, questo nuovo e accessibile scooter a 3 ruote può essere guidato anche con la patente B e consegna a più persone la possibilità di muoversi liberamente in città.

Come dicevamo, può essere guidato, nell’ambito del territorio nazionale (Italia), anche dai possessori di patente B che abbiano compiuto 21 anni di età, in conformità alle normative vigenti. Detto questo Yamaha raccomanda a tutti i piloti di seguire un corso di formazione motociclistica prima di guidare qualsiasi veicolo a due o tre ruote. Questione di sicurezza e migliore padronanza del mezzo.

I modelli Urban Mobility di Yamaha passano al livello superiore grazie a Tricity 300. Il suo motore Blue Core da 300cc dai consumi contenuti regala tutta la potenza necessaria per guidare su distanze più lunghe. La sua coppia potente e l’accelerazione fluida lo rendono il modo più intelligente e veloce per muoversi in città.

In città si può apprezzare la massima leggerezza della sua categoria che lo rende così agile e facile da manovrare, mentre il sistema di inclinazione assistita sostiene tutto il peso a ogni sosta. I grandi tre freni a disco da 267 mm garantiscono potenza in frenata, mentre le due ruote anteriori da 14 pollici aumentano la sensazione di sicurezza e stabilità.

Niente – passando al... look – può eguagliare il Tricity 300 in termini di stile. La sua carrozzeria dinamica si ispira agli scooter sportivi di qualità premium di Yamaha e le rifiniture cesellate e la carenatura compatta completano il suo carattere sportivo e agile. È la scelta più intelligente tra i modelli Urban Mobility. Il Tricity 300 è pronto a cambiare il pensiero dello scooter tradizionale. Il suo design a 3 ruote evidenzia una sensazione di stabilità e sicurezza e, in quanto modello più leggero ed elegante della sua categoria, è il modo più intelligente di muoversi in città.

Tutto, in questo veicolo Urban Mobility di qualità superiore, è stato progettato per rendere la vita dei pendolari comoda, facile e divertente. Le due ruote anteriori basculanti consentono un’aderenza maggiore per affrontare le curve più agilmente, mentre lo sterzo leggero e le dimensioni ristrette ne facilitano il passaggio attraverso strade congestionate. il sistema Standing Assist facilita anche il posizionamento del veicolo sul cavalletto centrale durante il parcheggio. Una comodità molto apprezzata a ogni sosta.

Quando il semaforo diventa verde il motore Blue Core particolarmente reattivo ti porta a destinazione a tempo di record. Oltre al look assolutamente sportivo, la carrozzeria aerodinamica e le specie che migliori della categoria, il dinamico Tricity 300 è anche un veicolo estremamente pratico e funzionale. Il vano sottosella è in grado di contenere due caschi integrali o una valigetta tipo A4 e l’accensione e le serrature sono azionabili con la pratica Smart Key. Sul pannello anteriore è presente anche una presa CC per i tuoi dispositivi.