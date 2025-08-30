Yachting Festival. A Cannes il red carpet della nautica

Quando la citi o la nomini, è inevitabile eccedere nell’enfasi e scomodare il solito campionario di luoghi comuni che ha la pretesa di rappresentare la fascinosa perla della Costa Azzurra: il lusso e le pailletes, le star del jet set e i paparazzi a caccia di amori tumultuosi, le ville milionarie, gli alberghi per happy few e l’annuale passerella di attori e attrici che sognano di aggiudicarsi la famosa Palme d’Or. Diamine, c’è tanto altro a Cannes. E per chi il mare lo ama, lo vive e lo corteggia, c’è un appuntamento ’incontournable’, insomma, imprescindibile, come è giusto che venga considerato il più grande Salone nautico del mondo per numero di imbarcazioni ’in acqua’.

Basta presenziare allo scenografico ’Yachting Festival’ per rendersene conto, ritrovo dei maggiori brand mondiali della cantieristica che ogni anno la raggiungono per sfoggiare in anteprima i loro gioielli ma anche dei diportisti che fanno la spola tra le acque cristalline delle vicine isole di Lérins e i pontili di Port Canto per poi concedersi serate gourmet nei ristoranti più modaioli ed eventualmente bilanciare la troppa mondanità con una parentesi colta nell’elegante villa Malmaison dove sono esposti i capolavori di maestri del colore come Renoir, Cézanne e Monet.

Un’euforia – quella che circonda la 48esima edizione dello yacht show – introvabile nel resto dell’anno, se non in occasione del famoso Festival del Cinema. Perché se c’è un Salone che intercetta più di altri i segmenti premium ed extralusso della nautica globale è proprio quello che si prenderà scena e riflettori tra il 9 e il 14 settembre di fronte alla Croisette, passerella fisica ma anche mentale della città tra le più glamour di Francia e affaccio naturale su una manifestazione che lo scorso anno aveva richiamato 55mila visitatori.

Quast’anno promette di fare anche meglio, scommettendo sugli oltre 700 bateaux che i 600 espositori accreditati hanno pensato bene di presentare al Cannes Yachting Festival conoscendo il suo enorme potenziale commerciale ma anche il suo ruolo di marcatore di tendenze. Reputazione più che consolidata. Intanto mettendo in acqua e in bella vista alcuni progetti identificati nel comparto ’Innovation Route’ declinati su imbarcazioni di ultimissima generazione realizzati in modo ecologico e con materiali appunto ’innovativi’.

Ma anche prevedendo un percours visiteurs che aiuterà ad esplorare in modo ottimale i natanti esposti: sul Vieux Port le barche a motore di 12-45 metri. E sul Port Canto tre aree distinte per favorire una visita sempre più esperienziale: l’Espace Voile con 110 unità di nuova produzione (oltre i 10 metri), la ’Power Boat Marina’ inaugurata nel 2024 e dedicato alle imbarcazioni fino a 12 metri; infine il settore ’Yacht Brokerage’ (una cinquantina d’imbarcazioni d’occasione e curiosi accessori nautici high-tech per piccoli e grandi).

Come sempre e più di sempre, un’attenzione speciale verrà riservata al design, sintesi di equilibrio, estetica, ergonomia, comfort, eclettismo, ingegneria; punto di raccordo tra le competenze di architetti, decoratori, ingegneri e stilisti che contribuiscono a fare della bella città della Cote d’Azur il terminale di eccellenze assolute in termini di artigianalità e innovazione. Ed emblema di una rassegna nautica – come ha più volte ripetuto Sylvie Ernoult, brillante direttrice del Cannes Yachting Festival – che ha il dono (e il merito) di accendere i riflettori su un diportismo nautico meno muscolare e più smart. Meno ossessionato dalle performance. E più rispettoso del mare.