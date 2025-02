Winter Experience. Con Mercedes ghiaccio bollente

La Mercedes-Benz Suv Winter Experience ha regalato emozioni uniche agli appassionati del mondo automobilistico. L’evento, che si è svolto a Ponte di Legno tra il 20 e 21 gennaio scorsi, ha permesso di scoprire le potenzialità della gamma Suv della Stella, con protagonisti la GLE, l’EQE Suv e la leggendaria Classe G. L’esperienza è iniziata presso la concessionaria Mercedes-Benz Merbag a Milano, dove ai partecipanti sono state consegnate le vetture per un primo test drive.

Dopo un viaggio attraverso strade extraurbane e autostradali, i Suv hanno affrontato percorsi di montagna resi ancora più sfidanti dalle condizioni invernali. Il momento più atteso è stato il test sulla ’Pista Ghiaccio Val di Sole’, un tracciato immerso tra le vette del Passo del Tonale. Qui, i Suv Mercedes-Benz hanno dimostrato la loro capacità di gestire superfici scivolose e complicate grazie alla tecnologia 4MATIC, confermando la loro eccellenza in termini di stabilità, potenza e sicurezza stradale.

La Classe G, protagonista indiscussa dell’evento, ha ribadito il suo status di simbolo di avventura e robustezza. I partecipanti hanno potuto mettere alla prova questo fuoristrada iconico su percorsi impegnativi, apprezzandone la capacità di coniugare prestazioni elevate e comfort di guida. L’evento non si è limitato alle prove su strada e ghiaccio. I partecipanti hanno vissuto un’esperienza unica con una cena esclusiva presso la baita ’La Baracca’, raggiunta in motoslitta in uno scenario invernale da fiaba.

L’atmosfera intima del rifugio e il calore della cucina tradizionale di montagna hanno reso la serata indimenticabile, offrendo un momento di relax e convivialità. La seconda giornata ha visto i Suv tornare protagonisti sulla pista di neve e ghiaccio al Passo del Tonale. I partecipanti hanno esplorato le potenzialità della gamma Mercedes in condizioni estreme, tra curve ghiacciate e accelerazioni controllate. Le prove sono state affiancate da istruttori esperti, che hanno condiviso tecniche e consigli per affrontare la guida invernale con sicurezza.

La Mercedes-Benz Suv Winter Experience ha messo in luce non solo le straordinarie capacità tecniche dei veicoli della Stella, ma anche la passione e l’attenzione al dettaglio che il marchio riserva ai suoi clienti. Con eventi e manifestazioni create per offrire le migliori possibilità di collaudare le vetture nel contesto invernale. Tra paesaggi mozzafiato del Trentino e test drive adrenalinici, l’evento ha rappresentato un’esperienza davvero speciale, unendo grande avventura, tecnologia e lusso.

Luca Talotta